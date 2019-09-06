В регионе завершается переоценка кадастровой стоимости земель

В Самарской области завершается переоценка кадастровой стоимости земель пяти категорий: сельхозназначения, особо охраняемых территорий, лесного фонда, водного фонда и земель промышленности*.

Процедура необходима прежде всего для приближения кадастровой стоимости к рыночной и соответственно обновления базы для начисления налогов.

Промежуточные итоги этой работы опубликованы на сайте областного ГБУ "Центр кадастровой оценки", проводившего переоценку. 30 августа истек срок приема замечаний. Сейчас отчет доступен только для ознакомления. После 9 сентября он будет направлен в Росреестр, где течение двадцати рабочих дней будет проводиться проверка на соответствие требованиям к отчету.

Затем результаты массовой переоценки должны быть утверждены правительством области, после чего данные сначала поступят в орган регистрации прав, а затем — налоговикам. Если не возникнет заминок, то с 1 января 2020 г. налоги будут начисляться исходя из новой оценки.

Срок может сдвинуться, если областное правительство не утвердит результаты до 1 декабря. По закону, акт с новой кадастровой стоимостью вступает в силу с 1 января, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня опубликования постановления правительства.

"Мы рассчитываем, что в ноябре результаты будут утверждены. Единственное основание для неутверждения — неустранение выявленных Росреестром нарушений. Учитывая, что к промежуточному отчету, направлявшемуся до внесения изменений по поступившим замечаниям, у Росреестра вопросов не возникло, мы надеемся, что не будет их и по итоговому отчету", — комментирует заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Светлана Вандышева.

По ее словам, всего прошедшая переоценка затронула 355 тыс. участков из около 1,36 млн поставленных на учет в регионе.

Это не самые массовые категории по количеству участков. Однако если говорить об их площади, то, по состоянию на 1 сентября, по данным Кадастровой палаты, земли сельскохозяйственного назначения занимают 78,42%, лесного фонда — 12,22%, водного фонда — 0,04%, особо охраняемых территорий — 2,46%, промышленности, транспорта и иного специального назначения — 1,35%. То есть речь идет о почти 95% земельного фонда региона.

Судя по данным, опубликованным на сайте Центра кадастровой оценки, в учреждение поступило 131 замечание по 675 участкам. По результатам их рассмотрения была скорректирована стоимость 48 из них — 47 в Большеглушицком районе под водными объектами и одного в Ставропольском районе под спортивно-оздоровительным лагерем "Приют".

Основной поток замечаний по понятным причинам связан с увеличением кадастровой стоимости.

Например, владельцы участка площадью 16 кв. м, отведенного под строительство газопровода в Новосемейкино, пытались оспорить увеличение его кадастровой стоимости сразу в 401,85 раз — с 23,52 руб. до 9 451,5 рубля.

Собственники земельного участка в соседнем Старосемейкино площадью 859 кв. м остались недовольны его "подорожанием" в 186 раз — с 1,26 тыс. руб. до 235,2 тыс. рублей.

Большое количество замечаний было связано с увеличением в десятки раз кадастровой стоимости земельных участков для строительства и размещения нефтяных скважин.

Однако поступали обращения и с просьбой не уменьшать кадастровую стоимость.

Так, в Хворостняском районе заявили, что "новая кадастровая оценка в отношении земель сельскохозяйственного назначения снижена в два раза и обеспечит выпадение доходов по земельному налогу физических и юридических лиц (по предварительным подсчетам на 4 млн руб.), а также снижение арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственного производства (по предварительным подсчетам на 3,4 млн руб.)". Здесь попросили оставить оценку 191 участка на прежнем уровне.

О той же проблеме заявили в Пестравском районе. "Арендный фонд муниципалитета составляет почти 24 тыс. га сельхозугодий при средней стоимости аренды 1 тыс. руб. за гектар, выпадающие доходы бюджета составят свыше 13 млн руб. и более 3 млн руб. за счет снижения сумм земельного налога физическими и юридическими лицами в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

При этом в районе в 18-22 раза увеличится кадастровая стоимость участков под производственную деятельность, "что неизбежно приведет к значительному увеличению налогового бремени и социальной напряженности, вызванной недовольством со стороны налогоплательщиков".

Кроме того, здесь в шесть раз вырастет кадастровая стоимость участков под животноводческими фермами.

В муниципалитете указывают, что все это негативно скажется на инвестиционной привлекательности территории и будет тормозить развитие экономики района.

"Я полагаю, что эта массовая оценка была проведена максимально точно, — считает Светлана Вандышева. — Выполняли ее профессиональные участники рынка. Была запрошена вся необходимая информация, в том числе в нашем ведомстве и в органах местного самоуправления".

Она также отмечает, что кадастровую стоимость можно будет скорректировать и после утверждения итогов переоценки: "Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, рассматривают ГБУ. ГБУ может принять решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, либо решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок не выявлено. Кроме того, результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в случае ее создания в субъекте РФ или в суде".

Отметим, что на 2020 г. в регионе запланирована переоценка земель населенных пунктов. Она затронет гораздо большее число собственников, в том числе крупных компаний. Судя по публичной кадастровой карте, большинство предприятий находятся как раз на землях этой категории.