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Страхование Финансы

ЦБ лишил лицензии сызранский "Поволжский страховой альянс"

СЫЗРАНЬ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк России 5 сентября отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у сызранского ООО "Поволжский страховой альянс" (ПСА). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ, а также на официальном сайте самой страховой компании.

Фото: https://yandex.ru/maps

Свое решение Банк России объясняет нарушением "порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов", а также "нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств".

Так, у общества отозваны лицензии на добровольное личное страхование, за исключением добровольного  страхования жизни, на добровольное имущественное страхование и ОСАГО.

С 6 сентября приостановлены полномочия исполнительных органов ПСА и в компанию назначена временная администрация.

"Руководство компании готово максимально открыто сотрудничать с временной администрацией ЦБ РФ. Дальнейшая информация для застрахованных и третьих лиц будет опубликована дополнительно", — сообщается на сайте ПСА.

ООО "Поволжский страховой альянс", как сообщается на сайте общества, было создано рядом промышленных предприятий Самарской области в 2001 году. Размер оплаченного уставного капитала составляет 320,2 млн рублей.

Компания предоставляла услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей, страхованию от несчастных случаев и болезней, медицинскому страхованию, страхованию средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта), страхованию грузоперевозок, имущества юридических и физических лиц, страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, а также по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ПСА" зарегистрировано в Сызрани, выручка общества по итогам 2017 г. (более поздняя информация отсутствует) составила 1,93 млрд руб., чистая прибыль — 119,3 млн рублей. Генеральным директором страховой компании является Владимир Бычков.

В числе совладельцев "Поволжского страхового альянса" ООО "Гарантия" (53,93%), директором которого с 2015 г. является Евгений Дубинин (с 2007 по 2014 г. он являлся руководителем комитета по строительству и архитектуре администрации Сызрани), Галина Симонова (13,93%), ООО "Альянс-Перспектива" (8,86%). В числе собственников последнего ООО "Криста" (2,1%), которым руководит и владеет на 92,3% Максим Симонов.

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