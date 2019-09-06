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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступит культовый органист Людгер Ломанн

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 23 сентября в 19:00 состоится концерт (12+) органиста, доктора наук, профессора, преподавателя и просветителя Людгера Ломанна.

В программе "Музыка и власть: Бах и композиторы-"диссиденты": И.С.Бах. Хоральная прелюдия "Из глубокой нужды взываю", BWV 686; И.С.Бах. Хоральная фантазия "Там Господь нас не оставит", BWV 1128; Ф.Мендельсон. Соната Фа минор, соч. 65/1; Х.Дистлер. Сюита "Пробуждайтесь, зовет нас голос", соч. 8/II; Г.Рафаэль. Пассакалия на финский хорал соч. 41/3 ("Taas siunattu päivä nyt luo valoaan"); Ф.Лист. Фантазия и фуга на хорал "Ad nos, ad salutarem undam".

Людгер Ломанн - культовая фигура в мире органной музыки: серьезный исследователь истории органа и произведений для органа, исполнитель, которому трудно найти равных в трактовках Баха, музыки немецкого барокко и романтизма, один из главных экспертов по органостроению в Германии. Лауреат международных конкурсов, в том числе двух самых престижных: АРД в Мюнхене и органного конкурса в Шартре (Франция).

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