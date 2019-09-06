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Пожары Происшествия

Парень, пострадавший при пожаре в Тольятти, находится в реанимации

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пострадавший при пожаре на бульваре Курчатова в Тольятти парень поступил в городскую больницу №4 на ул. Механизаторов. Его поместили в отделение реанимации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в стационаре.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Напомним, пожар в квартире на б-ре Курчатова, 13 начался 6 сентября около 11:45. Огонь охватил 15 кв. м. Возгорание ликвидировали в 11:58.

На пожаре пострадал 20-летний парень. Сотрудники ГИБДД увидели его бегающим по кварталу в шоковом состоянии. Они отвезли пострадавшего в ожоговый центр.

По словам очевидцев, сначала пострадавший забежал в поликлинику, но там почему-то не приняли мер к его госпитализации.

Корреспондент Волга Ньюс выяснил, что парня доставили в городскую больницу №4 Тольятти, где есть ожоговый центр. По словам медиков, мужчину поместили в отделение реанимации.

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