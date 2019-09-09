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Хоккей Спорт

ХК "Лада" разгромил китайский ОРДЖИ

ТОЛЬЯТТИ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 сентября, ХК "Лада" принимал на домашнем льду команду ОРДЖИ из Пекина, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы сразу же завладели инициативой и к середине первого периода повели 2:0 после точных бросков Александра Тимирева и Михаила Чурляева.

После этого хозяева немного ослабили натиск, а в начале второго периода пропустили шайбу от Тянью Цзо — 2:1.

Впрочем, достаточно быстро Филипп Толузаков, Вячеслав Андрющенко и тот же Тимирев довели счет до 5:1. Еще до второго перерыва Тимирев мог оформить хет-трик, но в одном из моментов попал в штангу.

В третьем периоде Константин Майоров и Толузаков довели счет до 7:1. Окончательный счет установил Эван Джаспер — 7:2 вторая победа волжан в сезоне.

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