Самарский бизнесмен задержан по подозрению в незаконных финансовых операциях

В московском ЖК на улице Береговой задержан самарский бизнесмен Александр Юшин, а чуть позднее — восемь его знакомых и партнеров по бизнесу, пишет "Самарское обозрение".

Задержанные подозреваются в создании группировки, которую называют крупнейшей на рынке обнала в Самаре. Показания на Юшина дал бывший партнер по теневому бизнесу Алексей Борисов, который содержится под стражей больше двух лет.

Разработка крупной группы самарских "обнальщиков", организатором которых считают бизнесмена Алексея Борисова, началась в 2017 году. В съемных помещениях, где работала преступная группа, изъято множество электронных средств платежей, в том числе, техника с установленными программами "клиент-банк".

Борисова и других задержанных привлекли по статьям "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" и "Неправомерный оборот средств платежей" в рамках уголовного дела, которое находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Оперативную поддержку следствию оказывали и продолжают оказывать сотрудники областного УФСБ.

На момент ареста Борисов являлся собственником компаний "Витторе", "ТБО Поволжье" и ООО "Твистед Моушенз", соучредителем общественной организации по защите прав потребителей "Народное единство" и компании "Финэкс". Еще один совладелец ООО "Финэкс" — Василий Самородин — сейчас является гендиректором ООО "Ладья" (предоставление займов и прочих видов кредита). Директор принадлежащих Борисову ООО "ТБО Поволжье" и ООО "ТБО-Поволжье" Илья Тимофеев ранее был основным собственником московского ООО "Экофинанс" (предоставление финансовых услуг). Словом, работа близких Юшину и Борисову фирм всегда крутилась где-то в сфере оказания финансовых услуг. "Обнальщики" работали вместе очень давно — общественная организация "Народное единство" создана ими в 2010 году.

Как пишет издание, в 2018 г. круг подследственных расширился, во многом за счет того, что Борисов полностью признал вину и дал признательные показания на подельников.

Вторым организатором "обнальных" схем следствие признало 49-летнего коммерческого директора фирмы "Бетон-Кинель" Владимира Соломатина. Обвинения предъявили и Илье Тимофееву. Также, в версии следствия, в преступную группу "обнальщиков" входили 25-летний уроженец села Спасское Сос Саргсян, 48-летняя самарчанка Ольга Бестаева. Максим Пешков, Денис Прокофьев, граждане Мишенков, Чамичян, Соколов и Захаров.

В ноябре 2018 г. всем было предъявлено обвинение по статье "Участие в организованном преступном сообществе" (статья 210 УК РФ).

Недавно правоохранители установили, что Борисов, Соломатин, Пешков и Тимофеев фактически руководили деятельностью компании "Макс Логистик", от лица которого изготавливались поддельные распоряжения о переводе денег. "Макс Логистик" вместе с фирмами "Армада", "Проспект Медиа" и "Электрон Проект" участвовали и в валютных операциях, также по подложным документам. Эти юрлица в августе–сентябре 2015 г. перечислили более 35 млн руб. в качестве оплаты по неким контрактам на счета компаний-нерезидентов Mastecana Logistics LLP и Swedtron Alliance L.P (Великобритания) и Bonamente S.R.O (Чешская Республика). По факту перечислений за границу возбуждено уголовное дело по редкой статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

По информации "Самарского обозрения", расследуя дело группы Борисова, силовики добрались до "обнальных" схем 35-летнего самарского бизнесмена Александра Юшина, в последнее время постоянно проживающего в Москве. Александр Юшин входил в число соучредителей или руководителей компаний, связанных с Борисовым и Тимофеевым. Ранее Юшин был судим за незаконное предпринимательство и обналичивание более 47 млн руб. Он признал вину и был приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей.

Как установили сотрудники УЭБиПК, Юшин осуществлял незаконную банковскую деятельность (это статья 172 УК РФ) с января 2017 г. по ноябрь 2018 г. сразу в нескольких офисах. Это помещения на улице Фрунзе, 146 (ООО "Автотрейд"), на улице Никитинской, 10 (ООО "Атмосфера"), на улице Садовой, 218 (ООО "Техкомплект"), на улице Максима Горького, 117 (ООО "Бастет"), на улице Осипенко, 3 (ООО "Ювектор"). Все фирмы были оформлены на подставных лиц и осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. Фирма "Атмосфера" якобы занималась оптовой торговлей, ее собственница — Юлия Яхаева. Та же специализация у "Бастета", фирма принадлежит Виталию Кичуткину. Сумма незаконно полученного от обналичивания дохода — свыше 35 млн руб.

Дело в отношении Юшина возбудили в начале июля 2019 г., а в конце августа 2019 г. дошло до арестов, большая часть которых была произведена в Москве. Самого Юшина взяли рядом с домом — он проживает в ЖК на улице Береговой, 4, почти на берегу Химкинского водохранилища и недалеко от парка Покровское-Стрешнево. Пришли силовики и в офис Юшина в "Москва-Cити".

При себе у него нашли удостоверение члена российской секции Международной полицейской ассоциации (неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Великобритании), удостоверение о награждении почетной медалью "Ополчение Севастополя", партийный билет члена "Единой России".

Вместе с Юшиным были задержаны и 30 августа арестованы судом Железнодорожного района Самары другие члены "обнального" ОПС. Это 32-летний Илья Павловский, 28-летняя Анастасия Ознобина, 30-летний Виталий Лукин, 33-летний Игорь Князев, 28-летний Максим Салов, 37-летний Илья Нуруллин, 28-летний Павел Моисеев, 25-летний Виталий Кретов.

По статье 210 УК РФ задержанным угрожает от 10 лет (участники) до 20 лет (организаторы) колонии.