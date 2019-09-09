Детские школы искусств в рамках нацпроекта "Культура" получат 55 новых пианино

В воскресенье, 8 сентября, в Самарскую область начались поставки пианино модели "Н.Рубинштейн НР-122". Эта программа включена в нацпроект "Культура", реализуемый в рамках Указа президента РФ Владимира Путина, основными ее исполнителями являются Минпромторг России и Минкультуры России, фирма "Аккорд" (г. Калуга).

Помимо оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, программа решает задачу локализации производства пианино на территории Российской Федерации. К концу 2019 года уровень локализации составит более 50%.

Реализация национального проекта "Культура" в регионе проходит под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. До конца этой недели 55 детских школ искусств в 18 муниципальных районах получат 55 пианино отечественного производства.

"История беспрецедентная! Впервые производятся такие масштабные поставки за счет федерального бюджета. И это только начало. В текущем году мы получаем безвозмездно 55 пианино, а в следующем Самарская область в рамках нацпроекта "Культура" закупит инструменты для музыкальных школ и училищ более чем на 50 млн руб., чего до сих пор не было вообще.

В следующем году по заявкам школ будут поставляться струнные инструменты, духовые, баяны отечественного производства. Очень важно, что эта программа нацпроекта позволяет не только оснастить школы, но и восстановить отечественное производство инструментов, которое, к сожалению, практически перестало существовать", — прокомментировал глава областного министерства культуры Сергей Филиппов.

14 сентября в Чапаевске в детской школе искусств № 2 в рамках нацпроекта "Культура" открывается виртуальный концертный зал. До конца ткущего года в регионе отроется 4 виртуальных зала за счет федерального бюджета и 2 за счет областного.