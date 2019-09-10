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Экономика и бизнес

Банкротящемуся Алексею Титову вернули 200-метровую квартиру в Москве

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый управляющий экс-руководителя банка "Солидарность" Алексея Титова Дмитрий Абрамов добился признания недействительной сделки по передаче принадлежащей бизнесмену квартиры в Москве площадью 184,1 кв. м на ул. Остоженка ООО "Международный финансовый центр капитал" ("МФЦ Капитал").

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в рамках рассмотрения дела о банкротстве Алексея Титова. Также суд обязал "Международный финансовый центр капитал" вернуть в конкурсную массу Алексея Титова 21,99 млн рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "МФЦ Капитал" зарегистрировано в Красноярске и специализируется на деятельности в области права. Уставной капитал общества составляет 3,17 млрд руб., выручка в 2017 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 292,68 млн руб., чистая прибыль — 59,5 млн рублей. Владельцем ООО является компания с ограниченной ответственностью "Траваллэйшн холдингз Лтд".

Напомним, процедура банкротства Алексея Титова стартовала в марте 2018 года. С заявлениями о признании бывшего банкира банкротом в суды обратились коммерческий банк "Солидарность" и экс-депутат Самарской губернской думы Сергей Ракитин.

Правда, банк подавал иск в Арбитражный суд Самарской области, а Сергей Ракитин — в Арбитражный суд ХМАО, где, как выяснилось, и зарегистрирован должник.

Ракитин мотивировал свое заявление долгом в 51,6 млн руб., банку "Солидарность" Алексей Титов задолжал больше — 338,79 млн рублей. Среди крупных кредиторов — также ООО КБ "Эргобанк" (394,28 млн руб.) и Александр Барановский (579,58 млн рублей).

В феврале 2019 г. в отношении Алексея Титова была введена процедура реализации имущества, срок которой в июле продлили до декабря. 

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