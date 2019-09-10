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Хоккей Спорт

"Ладья" дважды обыграла "Алтай" на домашнем льду

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Ладья" провел два матча с "Алтаем" в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встречи команд прошли 7 и 9 сентября на льду тольяттинской "Лада-Арены".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом матче счет был открыт в концовке первого периода. Отличился нападающий "Ладьи" Егор Быстров — 1:0. В самом начале второго периода Станислав Рангаев в меньшинстве удвоил преимущество хозяев, но в концовке периода Герман Шапорев отыграл одну шайбу — 2:1.

В третьем периоде после точных бросков Шапорева и Максима Чалова "Алтай" вышел вперед — 2:3. От поражения за семь секунд до окончания третьего периода "Ладью" спас Рангаев: по пути к воротам Владислава Нурека из своей зоны он обошел четырех соперников и точно бросил — 3:3.

В овертайме победу тольяттинцам принесла меткость Дмитрия Костенко — 4:3.

Во втором матче соперники также обменялись заброшенными шайбами под занавес первого периода: на точный бросок Егора Быстрова под перекладину (1:0) шайбой ответил Стас Петросян — 1:1.

Равновесие сохранялось до середины матча, когда у "Алтая" пошла череда удалений. "Ладья" дважды за короткое время успела поиграть "5 на 3" забросила две шайбы: сначала после геометрически выверенных передач партнеров Артем Якутов отправил шайбу в сетку, а затем Станислав Рангаев увеличил счет — 3:1.

В начале второго периода Герман Шапорев сократил счет до минимума — 3:2. Но, к середине периода Андрей Колягин и Дмитрий Семеновский (обе шайбы были заброшены в большинстве) увеличили преимущество хозяев — 5:2. В концовке сначала Петросян забросил свою вторую в этот вечер шайбу, а затем Колягин также оформил дубль, поразив пустые ворота "Алтая" — 6:3.

"Ладья" впервые в своей истории открыла сезон четырьмя победами. Впереди у волжан выезд в Новосибирск и Новокузнецк.

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