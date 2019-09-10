На территории предприятия "Авиаагрегат" открыли современную спортплощадку

Спортивный комплекс под брендом "Заряжайся" изготовил холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех. Здесь планируют производить до 150 таких площадок ежегодно.

С каждым годом спорт становится более доступным. Для того чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, не обязательно иди в фитнес-центр или на стадион. Достаточно выйти в обеденное время на территорию любимого предприятия и позаниматься физкультурой на свежем воздухе. Именно так думало руководство холдинга "Технодинамика", когда три месяца назад разрабатывало идею спортивных комплексов "Заряжайся".

Открытие первой площадки на "Авиаагрегате" состоялось при участии исполнительного директора госкорпорации Ростех Олега Евтушенко, министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова, президента ВФСО "Трудовые резервы" Ильи Галаева. Специальным гостем церемонии стал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

"Это пилотный гражданский проект "Технодинамики" в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса, — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. — У проекта хорошие перспективы, он полностью отвечает нашей миссии повышения качества жизни россиян через развитие высокотехнологичного производства. На сегодняшний день уже сформирован заказ на строительство почти 20 таких спортивных комплексов. Ежегодно планируется строить под ключ до 150 площадок. Продукт тщательно продуман с точки зрения промышленного дизайна, социально ориентирован и отражает основные ключевые направления нашей работы — создание комфортной городской среды, забота о здоровье людей. Безусловно, подобные объекты удобны, функциональны и внесут заметный вклад в создание современных городских ландшафтов".

На территории 220 кв. метров уложено специальное мягкое покрытие, а сами спортивные комплексы имеют ряд уникальных конструкторских решений. В частности, модульное построение позволяет компоновать ее в любом виде по желанию заказчика. В конструкцию могут интегрироваться LED-подсветка, Wi-Fi и зарядные устройства для гаджетов. Турники, скамьи разного уровня и наклона, кольца, лестницы позволяют выполнять весь комплекс упражнений на все группы мышц. В базовую конфигурацию входит также комплекс для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями.

"Площадка красивая и функциональная, она полностью произведена в Самаре, ее можно установить в любом пространстве, будь то территория предприятия, парк или сквер, — сказал министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. — Срок ее службы рассчитан на долгие годы".

Срок строительства комплекса в базовой комплектации составляет 21 день с момента согласования выбранного заказчиком дизайн-проекта до установки. Средняя стоимость типового комплекта около 3 млн рублей. В составе Ростеха производство спортивного оборудования осуществляет предприятие холдинга "Технодинамика" — АО "Авиаагрегат".

Первым на площадку вышел четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Именитый спортсмен показал мастер-класс, выполнив несколько гимнастических упражнений. "Я считаю, что таких площадок нужно как можно больше, — отметил Немов. — Рад, что у людей есть возможность заниматься на качественном оборудовании. Это будет стопроцентно работать на пользу. Недавно я был на чемпионате мира по воркауту, где соревновались именно на таких площадках. Спорт объединяет. Заниматься физкультурой модно, быть здоровым тоже можно. Такие площадки усилят тенденцию стремления к здоровому образу жизни".

Площадка будет использоваться не только для тренировок сотрудников завода, но и для подготовки к сдаче норм ГТО и занятий по воркауту. Это относительно новая спортивная дисциплина, основанная на упражнениях с собственным весом. Одной из главных идей воркаута является альтернатива классическому фитнесу — тренировки должны быть бесплатными и доступными для всех. А это как нельзя лучше отвечает современным тенденциям.

"Открытие площадки — важный шаг в реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", — подчеркнул ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Самарская область может и должна стать самым эффективным спортивным регионом. Важно, что строительство спортивных площадок будет способствовать решению еще одной важной задачи, поставленной президентом по диверсификации производства продукции предприятий ОПК. В ближайшие годы доля современной конкурентоспособной гражданской продукции должна составить не менее трети от общего объема производства "оборонки". Не сомневаюсь, что высочайший профессионализм и компетентность трудового коллектива АО "Авиаагрегат", других предприятий, входящих в состав отраслевого холдинга "Технодинамика" госкорпорации Ростех, позволят успешно решить эту задачу".

В день открытия на площадке состоялись соревнования по воркауту сильнейших сотрудников завода. В личном первенстве среди женщин лучшей стала Дарья Роптанова, она смогла отжаться 48 раз. В соревновании по подтягиванию среди мужчин победил Иван Роптанов. В командном первенстве первое место заняли Юрий Матюшин и Алена Ломова, они получили медали и кубок из рук Алексея Немова и Олега Евтушенко.