Губдума согласовала назначение Виктора Кудряшова главой правительства Самарской области

Во вторник, 10 сентября, депутаты Самарской губернской думы единогласно согласовали назначение Виктора Кудряшова на должность вице-губернатора — председателя правительства региона.

С мая 2019 г. и до сегодняшнего дня он находился на том же посту, но и с приставкой — исполняющий обязанности.

Представляя кандидатуру Виктора Кудряшова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заметил, что вряд ли у кого-то из присутствующих есть большие вопросы по внесенной кандидатуре.

"Виктор Владиславович Кудряшов еще молодым специалистом, начав работать в министерстве экономического развития под руководством Габибулы Рабадановича Хасаева имел возможность черпать его мудрость и знания. В дальнейшем Виктор Владиславович прошел хорошую школу, работая на крупнейших промышленных предприятиях, после чего, как вы знаете, возглавил департамент экономического развития городского округа Самары. Это была возможность очень внимательно на основе своего опыта и работы в промышленном секторе, коммунальном хозяйстве, знаний, полученных в том числе при работе в правительстве области проанализировать экономику и хозяйство городского округа Самара. Он успешно с этой работой справился. Напомню, что именно в этот период наша совместная работа позволила увеличить бюджет Самары по доходам в два раза", — напомнил Дмитрий Азаров.

Он также поблагодарил Александра Нефедова, возглавлявшего правительство региона с 2007 года.

Виктор Кудряшов, в свою очередь, поблагодарил главу региона за оказанное доверие, а также заметил, что основные задачи правительства полностью совпадают с тем, о чем говорит губернатор в своем послании, а также с теми задачами, которые ставит президент.

"Это повышение уровня благосостояния, качества жизни граждан Самарской области. Задача эта непростая. Но мы понимаем, как будем ее решать. Это и развитие экономики, поддержка промышленности, стимулирование инвестиционной активности, повышение конкурентоспособности, большая социальная работа", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Напомним, Виктор Кудряшов стал и. о. председателя правительства Самарской области после ухода с этой должности Александра Нефедова. До этого Виктор Кудряшов был заместителем председателя правительства региона.

Виктор Кудряшов родом из Салехарда Тюменской области. В 1993 г. он окончил Самарский государственный экономический университет, затем аспирантуру, защитил диссертацию и занимался преподавательской деятельностью. В 1995–1997 гг. Виктор Кудряшов работал начальником отдела инвестиционной политики департамента по экономике Самарской области, после трудился в ЗАО "Волгопромхим", а с 2000 до 2006 г. был первым заместителем гендиректора ООО "Средневолжская газовая компания".

В 2006 г. он возглавил департамент экономического развития Самары, в 2008 г. перешел на работу в министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона — на должность заместителя министра.

В октябре 2010 г. Виктор Кудряшов занял пост первого вице-мэра Самары, в августе 2016 г. стал советником губернатора области, а с ноября 2017 г. стал исполнять обязанности первого заместителя председателя правительства области (в декабре 2018 г. избавился от приставки врио на этом посту).