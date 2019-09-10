Маргарита Еськина сыграет Баха в Самарской кирхе

В Самаре 29 сентября, в 17:00, в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (ул. Куйбышева, 115-117) состоится органный концерт "И. С. Бах и ученики" (6+).

Новый концертный сезон в кирхе откроет органный концерт лауреата международных конкурсов Маргариты Еськиной (Москва).

Маргарита Еськина познакомит слушателей не только с произведениями разных жанров классика немецкой музыки барокко, но и с музыкальными опусами его учеников и последователей. В программе концерта помимо произведений И. С. Баха, прозвучит музыка его сына К.Ф.Э. Баха, а также И. Г. Мютеля, И. Л. Кребса и А. Вивальди.