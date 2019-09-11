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Хоккей Спорт

"Лада" обыграла пекинский "КРС-БСУ"

ТОЛЬЯТТИ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 сентября, на льду тольяттинской "Лада-Арены" ХК "Лада" обыграл "КРС-БСУ" (Пекин) — 3:2, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В составе "Лады" в матче с "КРС-БСУ" дебютировал голкипер Артем Корепанов. Произошли и другие изменения. Так, вместо Данила Семенова и Тимура Булатова в обороне появились Ринат Шафигуллин и Антон Капотов, а нападающего Алексея Мастрюкова заменил Владимир Журавлев.

В первом периоде "Лада" имела ощутимое преимущество (соотношение бросков в створ 17:7), но материализовать его в заброшенные шайбы хозяева не смогли.

Счет в середине матча открыл Александр Тимирев: после передачи на противоположный край атаки от Филиппа Толузакова, точно бросил сходу — 1:0. В оставшееся до перерыва время "КРС-БСУ" грамотно защищался, не позволяя тольяттинцам создавать по-настоящему голевые моменты.

Третий период хозяева начали в меньшинстве, а гости воспользовались этим: Кристофер Сето сравнял счет. В середине периода Андрей Максимов в контратаке вывел вперед гостей — 1:2. Тольяттинцы отыгрались достаточно быстро: Тимирев хитрым пасом вывел Константина Майорова к воротам Пэриса ОʼБраена — 2:2.

На 56-й минуте тот же Тимирев оформил второй в сезоне дубль, принеся "Ладе" третью победу — 3:2.

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