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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС победил "ОРДЖИ" — 5:2

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 сентября, в самарском ЛД "Кристалл" ХК ЦСК ВВС обыграл китайский "ОРДЖИ" со счетом 5:2, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Первый период игры прошел на высоких скоростях и встречных курсах, результатом стал счет 2:2.

Во втором периоде гости не сбавляли напора и только за две с половиной минуты до конца Разат Тимиров точным ударом вывел самарскую команду вперед.

В третьем периоде Никита Свинцицкий в меньшинстве укрепил превосходство хозяев, а затем и Евгений Колычев окончательно нокаутировал гостей удачным броском в пустые ворота.

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