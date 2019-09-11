ЦСК ВВС победил "ОРДЖИ" — 5:2

Во вторник, 10 сентября, в самарском ЛД "Кристалл" ХК ЦСК ВВС обыграл китайский "ОРДЖИ" со счетом 5:2, сообщает пресс-служба "летчиков".

Первый период игры прошел на высоких скоростях и встречных курсах, результатом стал счет 2:2.

Во втором периоде гости не сбавляли напора и только за две с половиной минуты до конца Разат Тимиров точным ударом вывел самарскую команду вперед.

В третьем периоде Никита Свинцицкий в меньшинстве укрепил превосходство хозяев, а затем и Евгений Колычев окончательно нокаутировал гостей удачным броском в пустые ворота.