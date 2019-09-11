"Самарский Стройфарфор" прошел добровольную экосертификацию

"Самарский Стройфарфор" подтвердил право на сертификат по стандарту EcoMaterial 2.0. Это первая в России добровольная профессиональная экологическая маркировка продукции стройиндустрии. Документ выдается Национальным бюро экологических стандартов и рейтингов и является гарантом безопасности и экологичности строительных материалов.

Независимые эксперты несколько дней провели на предприятии, изучая весь жизненный цикл производства продукции. Аудиторы проверяли качество сырья и условия его транспортировки, осматривали рабочие места и склады, изучали вопросы утилизации отходов.

На "Самарском Стройфарфоре" экомаркировку продукции — керамогранита и сантехники — впервые получили в прошлом году. В этом — подтвердили сертификат на соответствие продукции экологическому стандарту EcoMaterial 2.0.

Для завода это закономерное событие, ведь предприятие вкладывает значительные финансовые ресурсы в обновление оборудования и собственно экологические мероприятия. Так, в прошлом году на здесь завершилась масштабная модернизация оборудования, на место устаревших были установлены современные производственные линии. На это заводом при поддержке Фонда развития промышленности было инвестировано около 888 миллионов рублей.

В общей сложности с 2006 года в природоохранные мероприятия "Самарский Стройфарфор" вложил порядка 165 миллионов рублей, что позволило выстроить эффективную экологическую политику. Так, на заводе были установлены собственные очистные сооружения, а на некоторых участках производства внедрен замкнутый цикл водоснабжения — использованная вода проходит очистку и вновь возвращается в цеха. Сегодня на заводе 70% брака при литье отправляется на вторичную переработку. Компания также практически весь объем непроизводственных отходов (металл, макулатуру) передает на переработку.

По мнению специалистов бюро, самарский завод выгодно отличается тем, что имеет свою железнодорожную линию. А это значит, что при транспортировке сырья и продукции уменьшаются выбросы в атмосферу. Этому же способствует и транспортная логистика. Она выстроена таким образом, что более 60% продукции сбывается в районы, расположенные в радиусе 1000 км. Кроме того, более половины сотрудников живут поблизости от завода, что также снижает вредное воздействие на атмосферу при доставке работников на завод корпоративным транспортом.