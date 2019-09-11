В Самаре в ДТП с Range Rover и Lada пострадала женщина

Во вторник, 10 сентября, в Самаре 45-летняя женщина за рулем Range Rover в 12:35 на ул. Краснопресненской спровоцировала ДТП, в результате которого пострадал один человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог она не уступила дорогу приближающемуся справа автомобилю Lada под управлением 31-летней женщины и столкнулась с ним. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля, ей было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.