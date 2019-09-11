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Образование Общество

Управляющим директором самарского НОЦа назначен Роман Самсонов

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый проректор Самарского университета Роман Самсонов назначен на должность управляющего директора Научно-образовательного центра Самарской области в АНО "Институт регионального развития". Об этом сообщается в твиттере НОЦа.

"Уверен, его энергетика, опыт, возможности коммуникаций придадут новый импульс работе НОЦ", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

Напомним, постановление о создании НОЦ Самарской области было подписано в июне. Новая структура учреждена без образования юридического лица в составе пяти вузов: Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации "Ростех".

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