Управляющим директором самарского НОЦа назначен Роман Самсонов

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Первый проректор Самарского университета Роман Самсонов назначен на должность управляющего директора Научно-образовательного центра Самарской области в АНО "Институт регионального развития". Об этом сообщается в твиттере НОЦа.