"Аккумулятор инноваций" совместно с "АКОМ" проведет конкурс лучших разработчиков прорывных технологий

Резидент "Жигулевской долины" - компания "Аккумулятор инноваций" - совместно с АО "ГК АКОМ" проведет конкурс, направленный на вовлечение молодых ученых, исследователей, студентов и аспирантов в деятельность отрасли химических источников тока. Прием конкурсных работ стартует 1 сентября и продлится до 31 декабря 2019 года.

Победители и призеры конкурса награждаются единовременной денежной премией, дипломом победителя и грамотами призеров конкурса.

I место (2 победителя) - по 30000 руб. каждому;

II место (2 приема) - по 20000 руб. каждому;

III место (2 победителя) - по 10000 руб. каждому.

Работы победителей публикуются в журнале, включенном в перечень РИНЦ, на официальном сайте международной научно-технической конференции "Battery Innovation": http://akom.su/sites/bi/.

Конкурс проводится по четырем научно-техническим направлениям в двух номинациях.

Направления:

- Новые разработки химических источников тока.

- Технология производства и сфера применения химических источников тока.

- Декарбонизация транспортных и энергетических решений.

- Переработка химических источников тока.

Номинации:

- "Инновационные материалы в химических источниках тока" для фундаментальных научных разработок

- "Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству" для научно-технических проектов прикладного характера"

Участникам необходимо направить на электронный адрес NacharovaNV@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма "Конкурс".

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (8482) 956-444, доб.0-1627. Контактное лицо - Наталья Начарова. Более подробная информация о конкурсе размещена здесь - http://akom.su/sites/bi/competition.html

Награждение участников пройдет в рамках II международной научно-технической конференции "Battery Innovation 2020", которая состоится 13 и 14 февраля 2020 года в технопарке "Жигулевская долина".