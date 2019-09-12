Нападающий Владимир Кротов ушел из "Ладьи"

ХК "Ладья" и нападающий Владимир Кротов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне в 52 матчах за "Ладью" Кротов набрал 26 (11+15) очков, 39 минут штрафа при показателе полезности "-8".
ХК "Ладья" и нападающий Владимир Кротов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне в 52 матчах за "Ладью" Кротов набрал 26 (11+15) очков, 39 минут штрафа при показателе полезности "-8".
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