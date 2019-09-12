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ДТП Происшествия

В Самаре после ДТП автомобиль отлетел в пешехода

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 сентября, в Самаре 37-летняя водитель Daewoo Matiz в 14:30 на ул. Свободы спровоцировала ДТП, в котором пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, она не уступила путь приближающемуся справа автомобилю ВАЗ и столкнулась с ним. После удара отечественную легковушку отбросило вправо и она сбила 55-летнего пешехода.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ, которой было назначено амбулаторное лечение и пешеход. Он был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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