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ДТП Происшествия

При столкновении двух автобусов на ул. Самарской пострадала женщина

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 сентября, в 18:40 водитель автобуса маршрута № 41, подъезжая к остановке, что напротив дома № 205 по ул. Самарской, ударился в стоявший там автобус маршрута № 47, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате столкновения осыпалось стекло в автобусе 41-ого маршрута, которое причинило телесные повреждения 22-летней пассажирке.

После ДТП пострадавшую девушку доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Сейчас по факту случившегося полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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