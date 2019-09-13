При столкновении двух автобусов на ул. Самарской пострадала женщина

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В четверг, 12 сентября, в 18:40 водитель автобуса маршрута № 41, подъезжая к остановке, что напротив дома № 205 по ул. Самарской, ударился в стоявший там автобус маршрута № 47, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.