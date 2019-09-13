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Олимпийские Спорт

Пять спортсменок гандбольной "Лады" получили вызов в сборную

ТОЛЬЯТТИ. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пять спортсменок гандбольной "Лады" получили вызов в национальную команду России для подготовки к матчам квалификационного турнира чемпионата Европы, сообщает пресс-служба автозаводчанок. В состав сборной приглашены Анастасия Лагина, Елена Михайличенко, Наталья Решетникова, Ольга Фомина и Ольга Щербак.

Сбор в Ростове-на-Дону во главе с Амбросом Мартином, одним из ассистентов которого в сборной является наставник "Лады" Алексей Алексеев, стартует 17 сентября. В местном Дворце спорта россиянки 25 сентября вступят в борьбу за две путевки от четвертой отборочной группы на Евро-2020 поединком с командой Словакии, а 29 сентября сыграют в Гюмлигене со сборной Швейцарии. В те же дни с теми же соперниками, только в обратном порядке, сразится Сербия. Финальный турнир континентального первенства пройдет с 4 по 20 декабря следующего года в Дании и Норвегии.

На ростовский УТС тренерский штаб главной команды страны вызвал в общей сложности 28 гандболисток.

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