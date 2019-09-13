К 2024 году объем экспорта из Самарской области должен вырасти вдвое

Майский Указ Президента России Владимира Путина №204 от 07.05.2018 предписывает в том числе увеличить к 2024 году стоимостной объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд. В выполнении этой стратегической для страны задачи участвует и Самарская область. О том, что уже делается и что предстоит сделать для повышения экспортного потенциала губернии, мы побеседовали с руководителем Центра поддержки экспорта Самарской области Александром Голосарским.

— Большинство далеких от внешнеэкономической деятельности (ВЭД) людей считают, что выход предприятия на международные рынки сопряжен с рядом сложностей. Тут и таможня, и логистика, и отсутствие знаний рынка, менталитета, предпочтений покупателей другой страны…

— Все это так. Задумываясь о выходе на зарубежный рынок, предприниматель, разумеется, задается этими вопросами. Но должен вам сказать, что сегодня ответы на большинство из них он может получить в Центре поддержки экспорта (ЦПЭ). А что касается таможни, так сегодня таможенные органы максимально упростили работу с документами. При этом за помощью, если возникнет необходимость, можно обратиться в наш центр.

— Хотите сказать: не так страшен черт, как его малюют?

— Вот именно. Наш центр может проконсультировать по вопросам ВЭД предпринимателей любых направлений. Мы помогаем развивать ВЭД субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в несырьевых отраслях, зарегистрированным на территории Самарской области. Причем большинство услуг оказываем бесплатно либо на условиях софинансирования.

— С чего начинается работа с предпринимателями?

— К нам приходят с вопросами, касающимися экспортной деятельности, самые разные предприниматели. Сначала — беседа, консультирование, оценка экспортной зрелости компании. Обычно, если у компании нет опыта работы на зарубежном рынке, для начала мы рекомендуем пройти обучение. На семинарах, которые мы проводим совместно со Школой экспорта Российского экспортного центра, подробно разбирается множество вопросов. Участие в подобных семинарах, кстати, бесплатное. Есть возможность пройти курсы по всему экспортному циклу — основы экспортной деятельности, особенности маркетинга, эффективная деловая коммуникация для экспортеров, финансовые инструменты, логистика, таможенное регулирование и так далее. Ряд услуг центра оказывается на условиях софинансирования, когда до 80 процентов стоимости услуги оплачивает центр, остальное — сам предприниматель.

— Допустим, предприниматель прошел обучение. Что дальше?

— Мы продолжаем работать. Предпринимателям оказывают услуги как специалисты ЦПЭ, так и привлеченные профильные эксперты. Если компании для работы на зарубежном рынке нужен, например, международный сертификат качества (соответствия), в таком случае мы привлекаем соответствующие органы по сертификации. Предположим, компания утверждает, что ее продукция может быть востребована на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Мы начинаем изучать этот вопрос, поднимаем статистические данные и понимаем, насколько продукт может быть там конкурентоспособен и востребован. Смотрим, какой объем продукции по данной группе товаров из России там реализуется, прорабатываем логистические маршруты, анализируем внутренний рынок страны и т. д. В итоге предприниматель получает готовое маркетинговое исследование целевого рынка с рекомендациями о целесообразности выхода на него со своей продукцией.

— К вам же обращаются не только компании, не имеющие опыта работы на зарубежных рынках?

— Да, не только. Условно всех предпринимателей, которым мы оказываем услуги, можно разделить на три группы. Потенциальные экспортеры — как раз те, которые не имеют опыта внешнеэкономической деятельности и только планируют выходить на зарубежный рынок. Вторая группа — начинающие экспортеры — предприятия, которые пробуют свои силы и осуществляют либо разовые поставки, либо действуют через посредников. И третья категория — компании, которые работают на внешнем рынке не первый год. Уверен, широкая линейка услуг ЦПЭ будет полезна всем категориям экспортеров: начиная от перевода презентационных материалов компании (например, каталоги продукции) до защиты интеллектуальной собственности за рубежом.

Задача Центра поддержки экспорта в рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — содействовать выходу самарских предприятий на международные рынки, популяризировать экспортную деятельность среди экономически активного населения и молодежи.

Допустим, к нам приходит действующий экспортер и просит просчитать логистику поставки своей продукции в Иран. Мы отрабатываем задачу. Когда нам говорят, что интересны все рынки, мы понимаем, что это будет неэффективное расходование средств, и предлагаем предпринимателю пройти бесплатное обучение в рамках семинаров "Маркетинг как часть экспортного проекта", "Логистика для экспортера", чтобы более взвешенно подходить к выбору рынка. Как правило, наше предложение находит понимание, и будущий экспортер попадает в среду таких же предпринимателей, где он получает, кроме знаний, общение с людьми, решающими схожие задачи.

— Как давно занимается этой деятельностью ваш центр?

— Центр поддержки экспорта является структурным подразделением Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса и работает с 2011 года.

— Какие результаты должна принести реализация этих проектов?

— К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10%, при поддержке ЦПЭ планируется вывести на экспорт более 400 самарских предприятий. По итогам 2018 года при поддержке нашего центра на зарубежные рынки вышли 18 компаний. Они заключили 30 экспортных контрактов на сумму более 711 млн рублей. В прошлом году мы оказали 209 услуг 153-м малым и средним предприятиям региона. Конечно, далеко не все компании, которые получают наши услуги, выходят на зарубежные рынки в силу различных обстоятельств. Здесь стопроцентной конверсии ждать не приходится. На 2019 год у нас задачи более значимые — оказать услуги не менее 300 компаниям и 90 из них выйти на заключение контрактов. За первое полугодие текущего года 20 самарских компаний с нашей помощью уже заключили экспортные контракты — география экспорта и отраслевые группы товаров довольно разнообразны: продукты питания, отделочные материалы из пенополистирола, промышленное оборудование, смазочные материалы, упаковочная продукция, химические препараты и т. д.

— А продвижением на экспорт услуг самарских компаний вы занимаетесь?

— Мы начали работу по продвижению услуг в различных областях. В этом году планируем принять участие в международной выставке медицинского туризма, которая будет проходить в ноябре в Китае. Повезем туда пять медицинских компаний, специализирующихся на репродуктивных технологиях, стоматологии, пластической хирургии. На рынке Китая наши медицинские услуги абсолютно конкурентоспособны. Они соответствуют всем международным стандартам и более привлекательны по цене.

— Предусмотрены ли какие-либо программы для поддержки экспорта сельхозтоваропроизводителей региона?

— В этом году запускается еще один инструмент поддержки экспортно ориентированных компаний — экспортные акселераторы. Это комплексный продукт, целостная система образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности предприятий. И сейчас мы готовим программу для самарских производителей по выводу их продукции на китайский рынок. Речь идет о продуктах питания (кондитерские изделия, растительное масло) и сельскохозяйственной продукции (зерно). Желающих покорить китайский рынок достаточно, но тут все не так просто. Чтобы правильно вывести продукт на любой зарубежный рынок, важно знать его специфику. Надо иметь необходимые сертификаты для беспрепятственного прохождения границ. Важную роль играет упаковка товара. Она должна быть адаптирована под целевой рынок. При этом речь идет не только о тексте и цвете маркировки, но и о форме и виде самой упаковки.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" предусмотрены мероприятия по совершенствованию структуры посевных площадей в сторону увеличения доли экспортно ориентированной продукции, вводу в оборот неиспользуемых земель, повышению интенсивности производства, развитию мелиорации земель, борьбе с карантинными сорняками, созданию условий для реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов на территории муниципальных районов.

— Помогаете ли вы предпринимателям в поисках партнеров, в организации выходов на непосредственных потребителей?

— У нас довольно большой блок работы по организации международных бизнес-миссий, в ходе которых проходят встречи самарских предпринимателей с потенциальными зарубежными партнерами, посещение профильных предприятий, налаживаются контакты. Самарские компании при поддержке ЦПЭ регулярно участвуют в международных выставках в формате коллективного стенда региона. Недавно, например, 5 самарских компаний при содействии нашего центра приняли участие в международной строительной выставке KazBuild в Казахстане. В конце сентября в Москве пройдет международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow, на которой также будет представлена продукция самарских компаний.

Благодаря мерам господдержки Центр поддержки экспорта значительно расширил свои услуги. Кроме поиска бизнес-партнеров, мы оказываем содействие в составлении контрактов, коммерческих предложений, услуги по переводу и адаптации сайтов для зарубежных рынков. Выходя на зарубежные рынки, компания должна быть готова к тому, что ей придется расширять производство, чтобы поставлять продукцию на зарубежные рынки не в ущерб действующим контрактам.

Центр развития предпринимательства

Самарской области

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Центр координации поддержки экспорта

Самарской области

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