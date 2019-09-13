Альфа-Банк считает, что самарцы стали больше копить

По данным финансовой отчетности, за первые шесть месяцев 2019 года объем средств жителей Самарской области, хранящихся на депозитах и текущих счетах в Альфа-Банке, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% и составил 22,5 млрд рублей.

"Каждый третий клиент Альфа-Банка в Самаре выбирает в качестве накопительного инструмента именно депозиты, — рассказал региональный управляющий ОО "Самарский" Сергей Нагайцев. — Независимо от выбранного продукта для накопления средств с получением высокого дохода — срочный вклад, накопительный счет или инвестиционный продукт — оформить его можно в мобильном приложении "Альфа-Мобайл" за считанные минуты. Такой возможностью пользуется половина наших клиентов".

На долю Альфа-Банка в Самарской области приходится порядка 9% рынка депозитов и 26.4% рынка накопительных счетов региона.

Средства юридических лиц на счетах Альфа-Банка также увеличились, их объем превысил 5,8 млрд рублей. Прирост по сравнению с первым полугодием 2018 года составил 25%. Совокупный портфель привлеченных средств клиентов Альфа-Банка составил 28,3 млрд рублей.