Племзавод "Дружба" из Кошкинского района готовится к запуску своей продукции в новой упаковке

Чуть меньше года назад заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области заместитель директора Галина Казакова сменила выдающегося Василия Белова на посту генерального директора племзавода "Дружба", предприятия-флагмана Кошкинского района. За небольшое время компания укрепилась на своих позициях и открыла новые перспективы. Со дня на день хозяйство ждет большое событие — производимые "Дружбой" молочные продукты получат современную упаковку.

По всем направлениям

Основная специализация "Дружбы" — выращивание коров черно-пестрой породы. Ухоженные телки "модельной внешности" из Орловки известны далеко за пределами региона, а мясных бычков племзавода охотно берет агропромышленный гигант "Мираторг". Статус племенного завода обязывает продавать ежегодно 10 процентов от маточного поголовья. Но это не мешает хозяйству с семью сотнями голов дойного стада преуспевать в молочном производстве. За восемь месяцев в "Дружбе" надоили 5220 кг на одну фуражную корову, к концу года планируют пересечь отметку 8000. При этом сотрудники племзавода крайне щепетильны по отношению к здоровью подопечных и берегут животных.

Еще у "Дружбы" есть шеститысячная отара овец Куйбышевской мясошерстной породы. Из них — 3700 голов овцематок. Основной доход приносит продажа ягнят, хотя периодами в Орловке можно разжиться и добротной бараниной.

13000 га полей хватает, чтобы вырастить корм для скота, а также получить дополнительную прибыль от растениеводства. Шутка ли — 2663 га озимой пшеницы и 1580 — яровой, 1070 га подсолнечника и почти 1700 га — ячменя.

Пропорционально масштабам предприятия и количество проблем. Как и большинство хозяйств севера Самарской области, "Дружба" пострадала от капризов погоды. В частности, потеряли 20 процентов овса и гороха при многообещающем старте. Другая беда — эпизоотическая ситуация в губернии. Из-за нее был временно введен запрет на вывоз рогатого скота за пределы региона. И "Дружба", несмотря на уверенность в здоровье своих животных, сейчас вынуждена задерживать собственные поставки. Но руководитель предприятия

Галина Казакова рассказывает о неприятных событиях без тени уныния. Она уверена, что все наладится, тем более что на носу волнующее событие — ребрендинг.

Хорошее молоко видно издалека

Предыдущий директор Василий Белов запустил собственную переработку молока, чтобы пореже иметь дело с МСЗ "Кошкинский". Ныне обанкроченное предприятие мало того, что предлагало невыгодные условия фермерам, но и частенько принимало претензии к качеству выпускаемой продукции. В "Дружбе" решили все делать на совесть, вопреки прогнозируемым трудностям с построением сети сбыта. Обезжиренный и обычный творог, сметана, масло, плавленый и полутвердый сыр, кефир, простокваша, ряженка, творожный крем и, конечно, молоко двух видов — таков ассортимент маслосырзавода на сегодня. В считанные месяцы точки с "Газельками" из Орловки стали местами паломничества для ценителей добротной молочки в Самаре и Тольятти. К "Дружбе" тянутся даже коллеги — амбициозный маслозавод в Безенчуке тоже планирует сотрудничать с предприятием из Кошкинского района.

Так пришло время дать товару такую упаковку, которая соответствует ее высокому качеству. И в ближайшее время на торговые места выйдут по-новому брендированные машины. Чтобы не пропустить момент перемены, рекомендуем заглядывать на сайт племзавода по адресу: orlovka.farm. Кстати, там же можно найти карту с актуальными местами продажи молочки из Орловки.

Вскоре "Дружба" также устранит досадное упущение, связанное со временем работы — прежде большинство ее торговых точек были открыты до 15:00. В перспективе ожидается еще и открытие стационарных магазинов, которые будут работать с 8 утра до 8 часов вечера, что будет удобно для любого покупателя, а не только для домохозяек и пенсионеров.

Впереди — обновление

В том, что "Дружбе" удается не снижать темпов, Галина Казакова видит значительную заслугу коллектива. Прежде ее знали как главного бухгалтера племзавода, но в нужный момент поддержали и как гендиректора. Руководитель уделяет особое внимание условиям работы. Платят тут по выполняемой работе. Например, заработок водителей зависит от массы вывезенного, у комбайнеров — от намолоченного. А вот высшее образование и стаж особой роли не играют.

Построенное новое общежитие для рабочих заполнено приезжими. Всего на племзаводе работает порядка 450 человек, большинство — местные. Казакова считает, что необходимо увеличивать производительность техники и сокращать затраты на ремонт и обслуживание, поэтому и здесь "Дружбу" ожидает обновление. Оно уже началось с покупки в лизинг опрыскивателя "Барс", погрузчика Manitou. Сегодня хозяйство рассматривает покупку кормоуборочных комбайнов.

В общем, в перспективах "Дружбы" сомневаться не приходится. Ведь передовым делают это предприятие не только количественные показатели, но также глубокое понимание рыночных особенностей и тенденций сельскохозяйственной сферы.

Галина Казакова, генеральный директор ООО "Племзавод "Дружба":

— Мы продолжаем совершенствовать систему сбыта и, конечно, заботимся об узнаваемости молочной продукции из Орловки. Прежде упаковка нашего ассортимента создавала обманчивое впечатление принадлежности к массовому и не самому качественному классу товаров. Мы меняем ее, чтобы покупатель мог при одном взгляде понять, что видит экологически чистый и вкусный продукт, созданный ответственным производителем.