В Красноглинском районе столкнулись четыре автомобиля

В пятницу, 13 сентября, в 16:20 на ул. Сергея Лазо, 62 столкнулись Lada Largus, Folkwagen, Priora и и газель-термобудка.

Один человек пострадал, сообщает ГУ МВД Росси по Самарской области. Подробности ДТП уточняются.