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ДТП Происшествия

В Красноглинском районе столкнулись четыре автомобиля

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 сентября, в 16:20 на ул. Сергея Лазо, 62 столкнулись Lada Largus, Folkwagen, Priora и и газель-термобудка.

Один человек пострадал, сообщает ГУ МВД Росси по Самарской области. Подробности ДТП уточняются.

 

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