Система орошения в хозяйстве Николая Савенкова "Новое Заволжье" создается небывалыми темпами

15 ноября 2019 года, на два года раньше срока, будет введена в эксплуатацию вторая очередь внутрихозяйственной оросительной системы сельскохозяйственного предприятия "Новое Заволжье" в Приволжском районе. Развитие оросительной системы СПК играет важную роль не только для экономики предприятия, но и для всего муниципалитета. Поставленные губернатором региона задачи здесь выполняют опережающими темпами.

Будущее мелиорации

В своем Послании в марте 2019 года губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность развития региональных оросительных систем: "Мы будем уделять особое внимание проектам в сфере мелиорации. Только такие земли дают гарантированную урожайность, а значит и наибольший экономический эффект".

Преимущества орошения очевидны — хороший полив является залогом правильного и быстрого развития растений. В особенности это касается культур, которые сильно любят влажность. В благоприятном по климатическим условиям 2017 году урожайность основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых на орошаемых землях, более чем в 3 раза превышала урожайность на неорошаемых территориях. "А в стрессовом по погодно-климатическим условиям 2018 году культуры, выращиваемые на орошении, оказались даже более урожайными, чем в 2017 году, — отметил губернатор в своем Послании. — В этом году область должна ввести порядка 3,3 тыс. га орошаемых земель. Это первостепенная задача министерства сельского хозяйства и продовольствия".

Ключевая роль в развитии мелиорации региона отведена Спасской оросительной системе (СОС), которая позволяет минимизировать погодные риски, повысить урожайность и рентабельность производства. СОС расположена в Приволжском районе Самарской области и является визитной карточкой муниципалитета.

Строительство одной из крупнейших в России оросительных систем началось в 1968 году. Была возведена головная насосная станция и 26 насосных станций перекачки, проложено 102 км оросительно-обводного канала. Вокруг этого комплекса возводилась инфраструктура — объекты соцкультбыта, жилые дома, животноводческие фермы. Приволжский район стал единственным в Советском Союзе, где появилась возможность орошать более 50% пашни. Расположенная в зоне рискованного земледелия оросительная система стала настоящим источником рукотворного дождя.

Строительство СОС придало мощный импульс развитию всего Приволжского района, однако шли годы, менялись экономические условия — за 30 лет Спасская оросительная система не ремонтировалась ни разу. Оборудование ветшало и постепенно выходило из строя, а вместе с ним неизбежно сокращались площади орошаемых земель. Но сегодня, благодаря господдержке и инвестиционным проектам агрохозяйств, ведется планомерная реконструкция мощностей оросительной системы, построенной десятки лет назад. Как и в прежние годы, ее развитие играет важную роль для экономики Приволжского района, ведь орошение — это гарантированный урожай каждый год. Зная об этом, уже не только крупные компании, но и небольшие сельскохозяйственные предприятия всерьез рассматривают проекты по восстановлению орошения полей. Одним из первых в этом направлении активизировался СПК "Новое Заволжье".

Опережающими темпами

Из 3,3 тыс. га орошаемых земель, планируемых к вводу в эксплуатацию в этом году по заданию губернатора, почти треть будет подготовлена силами СПК "Новое Заволжье" под председательством почетного жителя Приволжского района Николая Савенкова. В СПК трудятся просто ударными темпами, а ведь в конце 20-го века предприятие находилось под угрозой исчезновения.

Николай Савенков пришел в "Новое Заволжье" в далеком 1987 году, будучи выпускником Усольского сельскохозяйственного техникума. На тот момент совхоз переживал не лучшие времена: техника предприятия устарела морально и физически, люди уходили. Постепенно под руководством Николая Савенкова дела стали налаживаться, а с 2004 года и вовсе начался стабильный рост — предприятие покупало новую технику, людям стали платить высокую по меркам Самарского региона зарплату. Например, в 2017 году средняя зарплата по хозяйству была 58 тыс. рублей, а в 2018 году уже 64 тыс. рублей. Сегодня на предприятии трудятся больше 40 человек — за свои места они держатся крепко. Достойный заработок и стабильность — чего еще желать?

"Своих работников нужно уважать, как себя. Мы даем им зерно, обеспечиваем кормами, чтобы могли держать животных. И если видим, что кому-то нужна помощь, то никогда не откажем. Кто-то в других районах жалуется на пьянство — у нас такого нет. Люди держатся за свои рабочие места, выбирая трезвость. А это значит, что у их семей, да и у всего села, есть будущее. Работнику нужно дать хорошую зарплату и четкую задачу, тогда он все сделает", — считает Николай Савенков.

За проект развития оросительных систем совхоз взялся с готовностью. "В 2018 году мы разработали проект мелиорации участка площадью 2232 га. Тогда вопрос стоял ребром — либо мы занимаемся орошением этой земли, либо она отходит в другие руки. Для нас выбор был очевиден, ведь именно орошаемые земли — залог стабильности для нашего СПК, — говорит руководитель предприятия. — В основном мы выращиваем пшеницу, ячмень, сою, подсолнечник, а им требуется очень много влаги".

Реконструкции СОС здесь ждали с нетерпением, и теперь не сидят сложа руки. Подготовленный в 2018-м проект мелиорации участка площадью в 2232 га

рассчитан на 4 года, но "Новое Заволжье" планирует реализовать его за два. 31 июля 2019 года сельхозпроизводитель уже запустил первую очередь внутрихозяйственной оросительной системы площадью 570 га, а 15 ноября введет в эксплуатацию вторую, той же площади.

Как пояснил председатель СПК, строящийся объект совхоза был включен в план мероприятий региональной составляющей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", который является частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". А участие в нацпроекте предполагает бюджетное софинансирование — аграриям субсидируется до 70% капитальных затрат на строительство и реконструкцию систем орошения.

Таким образом, все 2232 га земель совхоза станут орошаемыми уже к 1 августа 2020 года — на два года раньше прописанного в проекте срока.

Поддержка села

Родное село Заволжье, его благоустройство и житье-бытье земляков — постоянная забота хозяйства Савенкова, которое всегда участвует в различных сельскохозяйственных ярмарках, помогает школе и детскому саду. По итогам учебного года отличников премируют, а малоимущим семьям выделяют деньги на покупку школьной одежды для детей. На средства совхоза в селе был построен храм.

Николай Савенков защищает интересы сельчан как депутат Собрания представителей Приволжского района. За активную позицию и неравнодушие 30 декабря 2014 года ему было присвоено звание "Почетного гражданина муниципального района Приволжский Самарской области".

"Помогать своему району и его жителям Николай Андреевич Савенков считает не просто обязанностью, а своим прямым долгом. Он вырос в большой и дружной семье, где все помогали друг другу и делили между собой последний кусок хлеба. Сегодня его не нужно десять раз просить: "Николай Андреевич, помоги!" — он сам видит, где и как нужно помочь, и предлагает свою помощь. А иногда просто идет и делает. Например, ремонтирует детский садик за счет собственных средств, строит новую детскую площадку, помогает местной школе продуктами и ремонтом", — так говорит о нем глава Приволжского района Евгений Богомолов.

Сам же председатель совхоза "Новое Заволжье" считает, что если не делиться благами со своими земляками, обустраивая инфраструктуру, то село просто перестанет жить: "Школы и детские сады — это наше будущее, оттуда все идет".

Николай Савенков, председатель СПК "Новое Заволжье":

— По итогам 2018 года прибыль хозяйства составила 55 млн рублей, которые мы полностью вложили в первую очередь строительства оросительной системы. То есть нам хватило собственных средств для строительства первой очереди. Сдав ее в эксплуатацию, мы сразу же заключили договор на вторую очередь. Взяли для этого льготный кредит в 60 млн рублей. Благодаря субсидированию мы уже в ноябре закрываем второй этап проекта и переходим к третьему. Настрой у коллектива хороший, значит, все, что наметили, сделаем. Нам не привыкать.