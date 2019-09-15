Завод "Сельмаш" готовится выпустить на рынок новый плуг

ООО "Сельмаш" г. Сызрань готовится выпустить на рынок новый плуг ПНЧ-11, который откроет перед аграриями новые возможности по ресурсовлагосберегающей обработке почвы.

ООО "Сельмаш" г. Сызрань имеет в Самарской области солидную и устойчивую репутацию. Одно из старейших в регионе производственных предприятий на протяжении десятилетий обеспечивает аграриев разнообразной высокопроизводительной сельхозтехникой, которая востребована далеко за пределами нашей губернии. Здесь не только выпускают настоящие аграрные бестселлеры — посевные комплексы "Волгарь" и сеялки, почвообрабатывающие орудия ОПО, бороны БМ и подборщики ПТФ, но и активно создают новинки.

Важно, что вся техника предприятия разработана с учетом бережного отношения к земельным ресурсам. Самарские аграрии по опыту знают, что использование техники "Сельмаша" при поверхностной обработке почвы позволяет получить эффект аккумулирования влаги в почве — он достигается за счет ее конденсации при значительной разнице температуры воздуха и земли.

Выращивать зерновые и зернобобовые культуры по ресурсовлагосберегающим почвозащитным технологиям поможет и новинка предприятия — плуг ПНЧ-11. Чизельный плуг позволяет обеспечить глубокое и бережное рыхление почвы и при этом оставляет нетронутым ее верхний слой с растительными остатками. Это позволяет сохранить в почве максимальный объем влаги. В результате существенно снижаются затраты труда при обработке (а соответственно — себестоимость продукции), а рост урожайности может составить до 30%.

Сейчас новинка проходит испытания на полях, и ожидается, что уже этой осенью она поступит в продажу.

На правах рекламы