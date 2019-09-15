"Россельхозцентр" держит руку на пульсе регионального АПК

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области продолжает мониторинг посевных площадей для контроля численности саранчовых вредителей, работу по оценке качества посевного материала для предстоящего сева озимых и актуализации реестра семеноводческих хозяйств.

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области занимается мониторингом распространения вредителей, болезней и сорняков. На конец августа обследовано 3200,9 тыс. га, в том числе на наличие вредителей — 1536,4 тыс. га, на болезни — 435,4 тыс. га и сорняки — 1229,1 тыс. га. В первой декаде июня специалисты отметили отрождение личинок саранчовых вредителей и сразу же оповестили министерство сельского хозяйства, районные управления сельского хозяйства и руководителей сельхозпредприятий области, а также дали рекомендации о мерах защиты растений при выявлении личинок выше экономического порога вредоносности.

В этом сельхозсезоне в регионе отмечено распространение нестадных видов насекомых (местные кобылки). Экономический порог вредоносности для них — 10-15 личинок на квадратный метр и очажно стадный вид — итальянский прус — с экономическим порогом — 2-5 личинок на квадратный метр.

Наибольшему заражению личинками саранчовых выше экономического порога вредоносности оказались подвержены 3360 га сельскохозяйственных угодий, засеянные овсом, ячменем, подсолнечником, кориандром. В Волжском районе заражению подверглось 1460 га, в Красноармейском — 1900 га. Высокая численность саранчовых в ходе обследования была выявлена на 8810 га Приволжского государственного боеприпасного полигона Чапаевска — до 40 личинок на квадратный метр. Это создавало реальную угрозу массового поражения сельскохозяйственных растений на территориях Волжского, Красноармейского районов и города Чапаевска, прилегающих к полигону и городу Новокуйбышевску.

План мероприятий по снижению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с поражением, начал реализовываться незамедлительно.

В результате химических обработок наземной аппаратурой (опрыскиватели и газогенераторные установки) в Волжском и Красноармейском районах и авиационных обработок на Чапаевском полигоне численность вредителя стала ниже экономического порога вредоносности.

Межведомственный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций уже 10 июля предложил снять статус ЧС с территорий городов Новокуйбышевск, Чапаевск, районов Волжский и Красноармейский. Это предложение было закреплено распоряжением губернатора Самарской области № 359-р от 19.07.2019 года.

Мониторинг обработанных площадей продолжается. Сейчас на прилегающих к полигону площадях саранчовые фиксируется 0,1-1,0 экземпляр саранчовых на квадратный метр, что существенно ниже экономического порога вредоносности.

Специалисты отдела семеноводства филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области провели апробацию (подтверждение сорта) семенных посевов сельскохозяйственных культур на площади 330 тыс. га и 30 тыс. га из них отнесли к категории элитных посевов. Это значит, что с этих посевов соберут хорошие семена.

Сельхозтоваропроизводители заняты уборкой урожая, однако даже в это горячее время не забывают подготовить семенной материал к севу озимых культур. На 20 августа районными отделами филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области проверено 56 тыс. тонн семян озимых культур, все семена кондиционны.

Сейчас отдел сертификации филиала проводит актуализацию реестра семеноводческих хозяйств региона и ждет заявки от семеноводческих хозяйств на получение сертификата аккредитации.