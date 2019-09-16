16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" дважды уступила "Сибирским снайперам" ЦСК ВВС одержал верх над командой из Пекина KRS-BSU - 4:3 ХК "Лада" обыграл "Ценг Тоу" - 3:2 Нападающий Владимир Кротов ушел из "Ладьи" ЦСК ВВС победил "ОРДЖИ" - 5:2

Хоккей Спорт

"Ладья" дважды уступила "Сибирским снайперам"

НОВОСИБИРСК. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Повторный матч между "Сибирскими Снайперами" и "Ладьей" прошел по отличному от первой встречи сценарию.

Уже на первой минуте Георгий Юров вывел сибиряков вперед. Счет 1:0 продержался до середины матча, когда Михаил Ромаев забросил вторую шайбу в ворота Игоря Кулакова — 2:0. Под занавес периода Кирилл Затонских (как и Ромаев — в большинстве) довел счет до 3:0.

В третьем периоде между шайбами Тимофея Аксененко и Никиты Потапова отличился форвард "Ладьи" Степан Стешенко — 5:1 победа "Сибирских Снайперов".

Первый матч тольяттинцы проиграли со счетом 2:4. 

15 сентября. "Сибирские Снайперы" (Новосибирская обл.) — "Ладья" — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы забросили:

1:0 Юров (Затонских, 0.45)

2:0 Ромаев (Верхорубов, Дубакин, 31.47, бол.)

3:0 Затонских (Пастухов, Никишанин, 31.55, бол.)

4:0 Аксененко (Юров, Пастухов, 55.01)

4:1 Стешенко (Лотов, Рангаев, 58.14)

5:1 Потапов (Никишанин, 59.53, бол.)

Вратари: Нефедов — Кулаков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 40 — 24.

Блокированные броски: 11 — 21.

Вбрасывания: 19 — 39.

Силовые приемы: 10 — 17.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6