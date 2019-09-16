"Ладья" дважды уступила "Сибирским снайперам"

Повторный матч между "Сибирскими Снайперами" и "Ладьей" прошел по отличному от первой встречи сценарию.
Уже на первой минуте Георгий Юров вывел сибиряков вперед. Счет 1:0 продержался до середины матча, когда Михаил Ромаев забросил вторую шайбу в ворота Игоря Кулакова — 2:0. Под занавес периода Кирилл Затонских (как и Ромаев — в большинстве) довел счет до 3:0.
В третьем периоде между шайбами Тимофея Аксененко и Никиты Потапова отличился форвард "Ладьи" Степан Стешенко — 5:1 победа "Сибирских Снайперов".
Первый матч тольяттинцы проиграли со счетом 2:4.
15 сентября. "Сибирские Снайперы" (Новосибирская обл.) — "Ладья" — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Шайбы забросили:
1:0 Юров (Затонских, 0.45)
2:0 Ромаев (Верхорубов, Дубакин, 31.47, бол.)
3:0 Затонских (Пастухов, Никишанин, 31.55, бол.)
4:0 Аксененко (Юров, Пастухов, 55.01)
4:1 Стешенко (Лотов, Рангаев, 58.14)
5:1 Потапов (Никишанин, 59.53, бол.)
Вратари: Нефедов — Кулаков.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 40 — 24.
Блокированные броски: 11 — 21.
Вбрасывания: 19 — 39.
Силовые приемы: 10 — 17.