"Ладья" дважды уступила "Сибирским снайперам"

Повторный матч между "Сибирскими Снайперами" и "Ладьей" прошел по отличному от первой встречи сценарию.

Уже на первой минуте Георгий Юров вывел сибиряков вперед. Счет 1:0 продержался до середины матча, когда Михаил Ромаев забросил вторую шайбу в ворота Игоря Кулакова — 2:0. Под занавес периода Кирилл Затонских (как и Ромаев — в большинстве) довел счет до 3:0.

В третьем периоде между шайбами Тимофея Аксененко и Никиты Потапова отличился форвард "Ладьи" Степан Стешенко — 5:1 победа "Сибирских Снайперов".



Первый матч тольяттинцы проиграли со счетом 2:4.