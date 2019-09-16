16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При столкновении трех машин под Тольятти пострадала девушка В Красноярском районе погиб водитель квадроцикла, его несовершеннолетний пассажир госпитализирован В Красноглинском районе столкнулись четыре автомобиля В Самаре на пр. Кирова произошло массовое ДТП Два автобуса столкнулись на ул. Самарской, пострадала женщина

ДТП Происшествия

В Красноярском районе погиб водитель квадроцикла, его несовершеннолетний пассажир госпитализирован

КРАСНЫЙ ЯР. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 сентября, в Красноярском районе в 18:20 погиб 33-летний водитель квадроцикла Stels без регистрационных знаков, ехавший с 12-летним пассажиром по пересеченной местности, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По информации полицейских, водитель и пассажир были в мотошлемах. Примерно в 200 метрах от дома № 1 по ул. Промышленное шоссе п. Новосемейкино водитель квадроцикла допустил съезд в обрыв, в результате чего погиб. Его малолетний пассажир получил травму руки и был госпитализирован.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6