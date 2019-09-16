В Красноярском районе погиб водитель квадроцикла, его несовершеннолетний пассажир госпитализирован

В воскресенье, 15 сентября, в Красноярском районе в 18:20 погиб 33-летний водитель квадроцикла Stels без регистрационных знаков, ехавший с 12-летним пассажиром по пересеченной местности, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По информации полицейских, водитель и пассажир были в мотошлемах. Примерно в 200 метрах от дома № 1 по ул. Промышленное шоссе п. Новосемейкино водитель квадроцикла допустил съезд в обрыв, в результате чего погиб. Его малолетний пассажир получил травму руки и был госпитализирован.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.