В Красноярском районе погиб водитель квадроцикла, его несовершеннолетний пассажир госпитализирован

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В воскресенье, 15 сентября, в Красноярском районе в 18:20 погиб 33-летний водитель квадроцикла Stels без регистрационных знаков, ехавший с 12-летним пассажиром по пересеченной местности, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.