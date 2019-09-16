ВСК вышел в финал конкурса Insurer Innovation Awards 2019

Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который проходит в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019.

Наряду с ВСК в конкурсе приняли участие страховые компании со всех пяти континентов: Allianz, HSBC Life, Generali Group, AIA Group, John Hancock, IPTIQ — SWISS RE и многие другие. Финалистами стали только пять участников: швейцарская страховая компания Chubb, AIA Group, страховой кооператив Сингапура NTUC Income, глобальный конгломерат премиум-класса Aditya birla capital и одна из крупнейших страховых компаний Гонконга China Taiping Insurance Holdings.

Международное сообщество отметило ВСК за инновации и лучший клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении "ВСК страхование". Приложение дает возможность клиентам приобрести полис для любой жизненной ситуации не выходя из дома, оперативно, без визита в офис, урегулировать страховые события и получить медицинскую помощь от ВСК онлайн 24/7.

В 2018 году ВСК первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме — без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Клиенты уже оценили этот сервис, о чем свидетельствует пользовательская активность. До 90% клиентов, оформивших каско в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля. Тысячи страховых случаев были урегулированы онлайн. Также за год выросло в 2 раза — до 2,5 миллионов количество зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК.

Ранее в 2018 году мобильное приложение ВСК было признано "Сервисным решением года" в рамках ежегодной российской премии "Время инноваций".

"Команда ВСК стремится развивать цифровой сервис и услуги для того, чтобы облегчить жизнь клиента и улучшить его страховой опыт. И сегодня мы рады не только признанию международного сообщества, но и знакомству с другими цифровыми страховыми командами со всего мира. Это безусловно поможет нам в достижении поставленных целей", — рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Global LIVEFEST 2019 — крупнейший в мире онлайн фестиваль цифрового страхования. В рамках фестиваля 21 ноября будет проведено 10 тематических вебинаров, и будут объявлены победители в двух номинациях.