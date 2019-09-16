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ДТП Происшествия

На ул. Авроры столкнулись две легковушки и машина "скорой"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 16 сентября на пересечении улиц Авроры и Партизанской в Самаре произошло ДТП с участием Lada Kalina, ВАЗ-2114 и машины "скорой помощи". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным свидетелей, в результате "Газель" службы "03" врезалась в столб, а у ВАЗ-2114 имеются серьезные повреждения кузова с правой стороны.

Также самарцы сообщают о трех пострадавших. Якобы в результате аварии пострадал сотрудник "скорой помощи", водитель одной из легковушек и ребенок, находившийся в одной из машин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области в свою очередь сообщили, что сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с участием трех транспортных средств на пересечении улиц Авроры и Партизанская, при котором пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

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