ВСК стала самым востребованным страховщиком ДМС

Страховой Дом ВСК занял первое место в рейтинге страховых компаний в сегменте ДМС по количеству заключенных договоров. Рейтинг был составлен рейтинговым агентством RAEX Rating Review.
За 2018 год ВСК заключила 1,5 млн договоров ДМС. Это свидетельствует о большой популярности среди населения и высокой степени доверия к услугам ВСК. Таких показателей удалось добиться благодаря высокому качеству клиентского сервиса, внедрению новых технологий и одной из самых широких продуктовых программ как по количеству включенных медицинских услуг и видов помощи, так и по перечню заболеваний, включенных в страховое покрытие.
"Мы предлагаем нашим клиентам больше, чем ДМС. Это персональный подход, качество и быстрота реагирования на запросы, а также удобное приложение в мобильном телефоне. Сегодня, покупая полис ДМС в ВСК, вы получаете высокотехнологическую медицинскую помощь, возможность круглосуточной дистанционной консультации врачей, онлайн-запись на прием к врачу, психологическую помощь, уточнение диагноза у иностранного врача и многое другое, в том числе страхование от критических онкологических заболеваний", — рассказала руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА" и "BB" — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.