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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 первой на телеком-рынке проконсультирует абонентов в WhatsApp

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила сервис для взаимодействия с клиентами в мессенджере WhatsApp. Первым регионом, где абоненты оператора могут получить оперативную консультацию в самом популярном мессенджере в России, стал Ростов-на-Дону. До конца года обслуживание в WhatsApp станет доступно всем клиентам Tele2.

Фото: предоставлено Tele2

Новый сервис позволяет абонентам Tele2 получать консультации и быстро решать любые вопросы, связанные с использованием тарифов и услуг оператора. Поддержку клиентов в приложении WhatsApp ведут сотрудники контактного центра оператора, прошедшие специальную программу обучения. Специалисты наделены расширенными полномочиями, что помогает им самостоятельно решать даже самые сложные проблемы абонентов в кратчайшие сроки. При взаимодействии с клиентами в новом канале обслуживания сотрудники контактного центра придерживаются неформального и дружелюбного стиля общения.

Для обслуживания абонентов оператор использует официальный аккаунт в WhatsApp. Чтобы получить консультацию специалистов Tele2 в WhatsApp, необходимо перейти в мессенджер по ссылке или написать на номер +7 977 900 90 00. В будущем Tele2 планирует расширить формат взаимодействия с клиентами в мессенджере и запустить чат-бота, который будет помогать абонентам проверить остаток на счете, сменить тариф, активировать или отключить услуги, а также найти адрес ближайшего салона связи.

Tele2 подтверждает репутацию трендсеттера в телеком-отрасли и сфере онлайн-обслуживания: в 2016 году оператор первым запустил сервис для взаимодействия с клиентами в приложении Viber. В паблик-аккаунте Tele2 пользователи приложения могут следить за новостями компании и получать консультации службы поддержки в личном чате. По итогам первого полугодия 2019 года число обрабатываемых в Viber запросов выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общее количество обращений через digital-каналы увеличилось на 72% год к году.

Роман Кананыхин, директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2:

"Сохранять отличный уровень сервиса — один из ключевых приоритетов деятельности Tele2, и обслуживание в digital-среде не исключение. Во многом поэтому Tele2 безоговорочно лидирует по показателю NPS среди операторов "большой четверки". Клиенты все чаще предпочитают консультироваться онлайн — это удобно, быстро, позволяет в любой момент задать вопрос и сопроводить его скриншотами. Запуская новый канал клиентской поддержки, мы руководствовались принципом − быть там, где удобно абоненту. Мессенджеры становятся все более популярным средством коммуникации, и в особенности WhatsApp — лидер по количеству пользователей в России. Теперь наши клиенты, которые общаются в WhatsApp с родными и друзьями, могут получить профессиональную консультацию от оператора в этом канале".

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