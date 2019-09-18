ХК "Лада" обыграл "Рязань" - 3:1

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" одержал пятую победу в сезоне.

Матч с ХК "Рязань" стал первым выездным для "Лады" в нынешнем сезоне. На 19-й минуте счет открыл нападающий "Лады" Юрий Назаров — 0:1.

В начале второго периода Вячеслав Андрющенко увеличил счет — 0:2. В целом во втором периоде преимущество волжан стало еще более убедительным, но счет до второго перерыва не изменился.

На 44-й минуте Александр Тимирев забросил свою седьмую шайбу в сезоне (0:3).

Хозяева на 53-й минуте смогли отыграть одну шайбу: экс-ладовец Антон Моренец реализовал большинство — 1:3.

Большего тольяттинцы хозяевам сделать не позволили, одержав пятую победу подряд.