ХК "Лада" обыграл "Рязань" - 3:1

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" одержал пятую победу в сезоне.
Матч с ХК "Рязань" стал первым выездным для "Лады" в нынешнем сезоне. На 19-й минуте счет открыл нападающий "Лады" Юрий Назаров — 0:1.
В начале второго периода Вячеслав Андрющенко увеличил счет — 0:2. В целом во втором периоде преимущество волжан стало еще более убедительным, но счет до второго перерыва не изменился.
На 44-й минуте Александр Тимирев забросил свою седьмую шайбу в сезоне (0:3).
Хозяева на 53-й минуте смогли отыграть одну шайбу: экс-ладовец Антон Моренец реализовал большинство — 1:3.
Большего тольяттинцы хозяевам сделать не позволили, одержав пятую победу подряд.
17 сентября. ХК "Рязань" (Рязань) — "Лада" — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
ХК "Рязань" (2): Большаков; Шакуров — Миронов; Жердев — Кокшаров — Муштаев; Осипов –Мо ренец, Горечишников — Харькин; Волков –Третьяков (2) — Мельников, Злобин — Чванчиков –Закурин, Воронин — Чернов — Кудрин.
"Лада" (8): Скрынник; Возовик — Бердюков; Толузаков — Майоров (4) — Тимирев; Семенов — Чурляев, Капотов — Усманов, Булатов — Шафигуллин; Андрющенко — Озолиньш — Шураков; Денежкин — Кутявин (2) — Угольников, Кизимов (2) — Журавлев — Назаров.
Шайбы забросили: 0:1 Назаров (Возовик, 18.31), 0:2 Андрющенко (Чурляев, Шураков, 23.53), 0:3 Тимирев (Возовик, Толузаков, 43.58), 1:3 Моренец (Муштаев, Жердев, 52.03, бол.).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 21 — 45.
Вбрасывания: 28 — 35.