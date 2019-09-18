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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Рязань" - 3:1

РЯЗАНЬ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" одержал пятую победу в сезоне.

Матч с ХК "Рязань" стал первым выездным для "Лады" в нынешнем сезоне. На 19-й минуте счет открыл нападающий "Лады" Юрий Назаров — 0:1.

В начале второго периода Вячеслав Андрющенко увеличил счет — 0:2. В целом во втором периоде преимущество волжан стало еще более убедительным, но счет до второго перерыва не изменился.

На 44-й минуте Александр Тимирев забросил свою седьмую шайбу в сезоне (0:3).

Хозяева на 53-й минуте смогли отыграть одну шайбу: экс-ладовец Антон Моренец реализовал большинство — 1:3.

Большего тольяттинцы хозяевам сделать не позволили, одержав пятую победу подряд.

17 сентября. ХК "Рязань" (Рязань) — "Лада" — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

ХК "Рязань" (2): Большаков; Шакуров — Миронов; Жердев — Кокшаров — Муштаев; Осипов –Мо ренец, Горечишников — Харькин; Волков –Третьяков (2) — Мельников, Злобин — Чванчиков –Закурин, Воронин — Чернов — Кудрин.

"Лада" (8): Скрынник; Возовик — Бердюков; Толузаков — Майоров (4) — Тимирев; Семенов — Чурляев, Капотов — Усманов, Булатов — Шафигуллин; Андрющенко — Озолиньш — Шураков; Денежкин — Кутявин (2) — Угольников, Кизимов (2) — Журавлев — Назаров.

Шайбы забросили: 0:1 Назаров (Возовик, 18.31), 0:2 Андрющенко (Чурляев, Шураков, 23.53), 0:3 Тимирев (Возовик, Толузаков, 43.58), 1:3 Моренец (Муштаев, Жердев, 52.03, бол.).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 21 — 45.

Вбрасывания: 28 — 35.

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