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Страхование Финансы

ВСК улучшила позиции в рейтинге частных компаний Forbes

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2018 г. ВСК заняла 109-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes, поднявшись на 14 позиций вверх по сравнению с прошлым годом.

В 2018 г. выручка группы ВСК составила 96,3 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО достигла 8 млрд руб., что на 2 млрд больше показателей предыдущего года.

Активы, по данным консолидированной отчетности, составили 133 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода за 2017 год. Капитал за год вырос с 20,3 млрд руб. до 26,5 млрд рублей.

В список Forbes включаются компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участники ранжируются по выручке, полученной в 2018 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО.

На протяжении последних лет ВСК показывает устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию страхового портфеля, внедряет новые дистанционные сервисы для клиентов и совершенствует систему риск-менеджмента. По итогам первого полугодия капитал группы ВСК вырос почти на 12% до 29,7 млрд руб., активы до 142,5 млрд, а прибыль составила 4,1 млрд.

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