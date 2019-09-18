В тольяттинском Музее актуального реализма откроется выставка молодых художников

В Тольятти Музее актуального реализма 10–26 октября покажет 140 произведений молодых российских художников, объединенных темой "Природа бинарности" на итоговой выставке (16+) форума "АРТ-МАСТЕРСКАЯ ХХI".

Пять творческих мастерских работали над различными аспектами темы "Природа бинарности":

мастерская "За и Против" — руководитель Н. Палажченко, куратор, продюсер, руководитель факультета "АРТ-менеджмент и галерейный бизнес" в бизнес-школе RMA;

мастерская "Правда и Ложь" — руководитель Е. Семенов, художник-концептуалист, почетный академик РАХ;

мастерская "Свобода и Вседозволенность" — руководитель Д. Бабаян, вице-президент ТСХР, почетный член РАХ;

мастерская "Созидание и Разрушение" — руководитель А. Жерноклюев, художник, теоретик искусства, лауреат Премии РАХ им. Репина;

мастерская "Самость и Безликость" — руководитель А. Артамонов, почетный член РАХ, руководитель студии "Графком Казанский".

Выставка включает наряду с работами молодых авторов, также произведения кураторов мастерских.

"Мы рассчитываем, что проект будет способствовать поиску и выявлению новых талантливых авторов и позволит наладить творческое взаимодействие, диалог между разными поколениями художников, — рассказал президент ТСХ России, Заслуженный художник РФ К. Худяков, — Совместная работа в мастерских обеспечит обмен опытом и технологиями, привнесет необычные идеи и решения, расширит границы отечественного изобразительного искусства. А конкурсный отбор позволит выявить наиболее одаренных и перспективных художников, которые впоследствии смогут стать ведущими профессионалами в своих областях и будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене".

Выставка откроется 10 октября, в 18:00.