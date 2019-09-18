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ДТП Происшествия

В Красном Яру пострадала пассажирка одной из столкнувшихся легковушек

КРАСНЫЙ ЯР. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, в с. Красный Яр участником ДТП стал 26-летний водитель ВАЗ-21101, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии, в 16:30 автомобилист ехал по ул. Кольцевой. Поворачивая налево, на ул. Комсомольскую, он не пропустил Lada-217030 под управлением 29-летнего водителя и столкнулся с ним.

В аварии пострадала 27-летняя пассажирка Lada. Она самостоятельно обратилась в медучреждение.

По факту случившегося ведется проверка. По данным ГИБДД, водители были трезвы.

Гид потребителя

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