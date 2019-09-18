На Красноглинском шоссе водитель легковушки врезался в эвакуатор

Днем 18 сентября напротив дома № 5а по Красноглинскому шоссе в Самаре 60-летний водитель Lada Kalina врезался в остановившимся за запрещающий сигнал светофора эвакуатор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По имеющимся данным, в аварии никто не пострадал. Но как сообщают в пресс-службе областной полиции, сотрудники ГИБДД почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от водителя Lada Kalina.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование. Инспекторы составили в отношении него административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

В пресс-службе областного ГУ МВД России призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, так как это может обернуться самыми тяжелыми последствиями.