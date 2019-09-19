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Экономика и бизнес

Бизнес Казахстана идет в Самарскую область

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инвестиционный климат Самарской области становится все более привлекательным для зарубежных инвесторов. В регионе уже присутствует немало европейских компаний, но в последние годы к поволжской земле проявляют все больший интерес страны СНГ, в том числе наш ближайший сосед — Казахстан.

Точки взаимодействия

Взаимоотношения двух стран активно развивается на федеральном уровне. В апреле, на переговорах президентов России и Казахстана стороны отметили, что являются друг для друга ключевыми экономическими партнёрами. По словам Владимира Путина, двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост: в 2018 году он увеличился на 4,5%, превысив 18 миллиардов долларов.

"Постоянно возрастает доля товаров с высокой добавленной стоимостью: продукции машиностроения, сельхозмашиностроения, оборудования для горнодобывающей, энергетической промышленности. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют почти 13 миллиардов долларов, а казахстанские в Россию — почти 4 миллиарда долларов", — подчеркнул президент России.

А в ноябре 2018 года на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Владимир Путин подчеркивал, что на региональные обмены приходится порядка 70 процентов двустороннего товарооборота. Самарская область оказалась в числе регионов, расширяющих взаимодействие с Казахстаном, наряду с Астраханской, Курганской областями и Республикой Алтай.

Региональное партнерство

Укрепление отношений отмечается и на уровне регионов. В ноябре прошлого года Самарскую область посетила делегация Западно-Казахстанской области во главе Акимом Кульгиновым. "У наших регионов много направлений для сотрудничества, часть из них мы уже реализовали", — отметил тогда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

У Самарского региона и Западно-Казахстанской области имеется много направлений для взаимовыгодных отношений практически во всех сферах: экономике, АПК, животноводстве, туризме, в сфере детского отдыха и т.д. В 2017 году товарооборот составил 400 млн евро. А за 6 месяцев 2018 года он был увеличен на 10,8% — свыше 200 млн евро.

На встрече представители Казахстана выразили готовность к открытию совместных производств на территории Самарской области. Речь шла о высокотехнологичных предприятиях в сфере АПК.

В начале сентября делегация Самарской области посетила 26-ю Казахстанскую Международную строительную и интерьерную выставку KazBuild, в рамках которой обе стороны наладили немало перспективных диалогов.

По словам руководителя управления внешних связей Союза "ТПП Самарской области" Алексея Попова, у казахстанских компаний есть все условия для успешной работы на территории губернии. "Cамарская область очень интересна казахстанскому бизнесу в силу развитости рынков, территориальной близости, а значит, упрощенной логистики. Регион может предложить инвесторам площадки в индустриальных парках, территориях опережающего развития, а также преференции по налогам на прибыль и на имущество. В ряде случаев, при локализации производств — льготы по аренде земельного участка. Возможны и субсидии из областного бюджета, всесторонняя административная поддержка", — рассказал он.

Очевидные преимущества

В последние годы на российских прилавках появляется все больше продовольственных товаров из Казахстана: конфеты, чай, макароны, консервы и многое другое. Местные предприниматели отмечают высокое качество продукции при низкой стоимости по сравнению с российскими аналогами. Другими очевидными плюсами закупки товаров из соседней Республики является удобная логистика и упрощенная система импорта. В частности, не используется таможенная декларация, весь документооборот похож на российский и ведется на русском языке.

Казахстан входит в Таможенный союз, поэтому российские предприниматели при вывозе товаров из этой страны платят НДС, но не платят пошлины и сборы. Сам налог в размере 20% бизнесмены из России оплачивают в своей налоговой, а значит, имеют возможность принять его к вычету, тем самым снижая налоговую нагрузку.

Еще одним шагом к сближению рынков двух стран стало утверждение правительством Казахстана дорожной карты по продвижению несырьевых товаров и услуг. Главная цель нового документа — снижение барьеров при продвижении казахстанских товаров на внешние рынки. 

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