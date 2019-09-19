Летом самарцы впервые посетили Бруней-Даруссалам, Того и Макао

Tele2 подвела итоги летней активности самарских абонентов в международном роуминге. Число абонентов, выезжавших за границу в июне–августе 2019 года, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика — в 7 раз.

Tele2 в Самарской области зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 7 раз. Это связано с масштабным расширением географии опции "Безлимитный интернет за границей": оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года. Более того, абонентам тарифного плана "Премиум" данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Услуга стала популярной у самарских клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Испанию — в этих странах клиенты скачали 46% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом в этом году стали самарские туристы в Турции.

Число самарских клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Вместе абоненты Tele2, путешествующие из Самары, посетили более 100 стран. Самыми популярными направлениями стали Турция и Украина. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых маршрутов абонентами Tele2 в летний период. В этом году Турцию и Украину выбрали почти четверть всех отдыхающих самарцев. Третье место заняла Грузия — количество посетивших её клиентов выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Среди наиболее экзотических направлений путешествий — ряд островных государств, таких как Бруней-Даруссалам, Сент-Китс и Невис, африканские страны Руанда и Того, а также регион в Китае — Макао.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. В Самару наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Эстонии, Казахстана, Армении и Великобритании.