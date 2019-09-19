В Самаре автомобилистка сбила на "зебре" ребенка

В среду, 18 сентября, в 18:30, в Самаре произошло ДТП с участием 66-летней женщины, ехавшей на Renault по ул. Молодогвардейской в направлении Студенческого переулка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России По Самарской области.
По предварительным данным полиции, напротив дома № 210 по ул. Молодогвардейской она сбила девятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенка доставили в больницу с травмами.
В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.