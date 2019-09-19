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ДТП Происшествия

В Самаре пострадала пассажирка одного из столкнувшихся автобусов

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 19 сентября участником ДТП стал 68-летний водитель автобуса Hyundai County 295-го маршрута. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:50 он ехал по Московскому шоссе со стороны ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Ново-Вокзальной. По предварительной версии полицейских, при перестроении водитель не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 59-летнего мужчины.

В аварии пострадала пассажирка автобуса Hyundai. Ее доставили в больницу.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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