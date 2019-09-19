16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область к 2022 году перейдет на единый электронный оборот медицинских документов В Самаре восстановлено движение трамваев и троллейбусов на пересечении Мичурина и Клинической Начался опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" "НАШЕ Радио" в Самаре и Тольятти открывает концертный сезон В ГЖИ Самарской области рассказали о лицензировании управляющих организаций

Общество

Нарушенное из-за ветра элетроснабжение в Самарской области восстановлено

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Электроснабжение, нарушенное из-за сильных порывов ветра в нескольких населенных пунктах Самарской области, восстановили в 16:50 19 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сильный ветер валил деревья в Самаре и других городах области. В итоге без электричества остались люди в тольяттинском пос. Федоровка, а также населенных пунктах Богатовского района — селах Максимовка, Андреевка и в с. Буревестник Богатовского района. В Тольятти отключили электричество в 195 частных домах, в Богатовском районе  — в 705 домах.

Аварийно-восстановительные работы планировали завершить к 13:00, но в итоге электроснабжение полностью восстановили несколько позже.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6