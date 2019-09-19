Нарушенное из-за ветра элетроснабжение в Самарской области восстановлено

Электроснабжение, нарушенное из-за сильных порывов ветра в нескольких населенных пунктах Самарской области, восстановили в 16:50 19 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сильный ветер валил деревья в Самаре и других городах области. В итоге без электричества остались люди в тольяттинском пос. Федоровка, а также населенных пунктах Богатовского района — селах Максимовка, Андреевка и в с. Буревестник Богатовского района. В Тольятти отключили электричество в 195 частных домах, в Богатовском районе — в 705 домах.

Аварийно-восстановительные работы планировали завершить к 13:00, но в итоге электроснабжение полностью восстановили несколько позже.