"Лада" "в гостях" обыграла "Барс" — 3:1

ХК "Лада" одержал шестую победу в сезоне, обыграв накануне казанский "Барс", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Казани.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте, когда Максим Пестушко реализовал большинство — 1:0. Чтобы отыграться, тольяттинцам понадобилось менее двух минут: Денис Шураков (тоже в большинстве) сравнял счет — 1:1.

В середине матча Александр Денежкин вывел тольяттинцев вперед — 1:2.

Точку в матче за полторы минуты до его окончания поставил Шураков: нападающий "Лады" забросил свою вторую шайбу, на этот раз — в пустые ворота.