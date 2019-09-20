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Хоккей Спорт

"Лада" "в гостях" обыграла "Барс" — 3:1

КАЗАНЬ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" одержал шестую победу в сезоне, обыграв накануне казанский "Барс", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Казани.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Хозяева открыли счет на 16-й минуте, когда Максим Пестушко реализовал большинство — 1:0. Чтобы отыграться, тольяттинцам понадобилось менее двух минут: Денис Шураков (тоже в большинстве) сравнял счет — 1:1.

В середине матча Александр Денежкин вывел тольяттинцев вперед — 1:2.

Точку в матче за полторы минуты до его окончания поставил Шураков: нападающий "Лады" забросил свою вторую шайбу, на этот раз — в пустые ворота.

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