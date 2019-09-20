"Ладья" взяла реванш у "Кузнецких Медведей"

В четверг, 19 сентября, ХК "Ладья" взял реванш у "Кузнецких Медведей" за поражение в первом матче, прервав трехматчевую серию поражений, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Новокузнецке.

В первом периоде хозяева повели со счетом 2:0, но шайба Артема Якутова вернула гостей в игру — 2:1.

Переломным стал второй период: проигрывая 1:3 и 2:4, к его окончанию тольяттинцы были впереди (5:4).

В начале третьего периода Станислав Рангаев установил окончательный счет — 6:4 победа "Ладьи".

В составе волжан Рангаев (2+1) и Степан Стешенко (1+2) набрали по три очка.