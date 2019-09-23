"Ротор-лизинг" представил новинки сельхозтехники Ростсельмаш

Официальный дилер Ростсельмаш компания "Ротор-лизинг" в рамках XXI Поволжской агропромышленной выставки представила новинки высокопроизводительной отечественной сельхозтехники.

Поволжский агрофорум является главным событием сельскохозяйственного сезона в Самарской области, а стенд с техникой Ростсельмаш по традиции занимает здесь самое заметное место. В течение трехдневной работы выставки все восемь единиц экспозиции пользовались живым интересом со стороны аграриев. В этом году на выставке были представлены: прицепной кормоуборочный комбайн STERH 2000, тюковый пресс-подборщик TUKAN 1600, навесная роторная косилка STRIGE 2400, универсальная безрядковая жатка SUN STREAM, зерноуборочный комбайн NOVA с жаткой POWER STREAM, самоходная универсальная косилка KSU-1, тракторы RSM 340 и RSM 2400. Среди посетителей стенда были владельцы техники Ростсельмаш, а также те, кто только рассматривает данную технику для приобретения.

Комбайн кормоуборочный прицепной STERH 2000 благодаря специальной форме ножей ротора может работать не только на подкормку, но и на уборку сенажа: после скашивания травяной массы с укладкой в валок и его просушкой до необходимой влажности в зависимости от агрофона. Машина может подобрать валок с одновременным измельчением массы и погрузкой в транспортное средство.

Пресс-подборщик тюковый TUKAN 1600 имеет надёжный и простой в настройках обвязывающий механизм, и обеспечивает высокие показатели в работе. Земледелец из села Ташла Сергей Юдин третий год использует в работе этот пресс-подборщик. "Я очень доволен работой пресс-подборщика. — рассказал фермер. — Хорошо налажено взаимодействие с дилерской компанией. Сервисное обслуживание — на высоте".

Косилка роторная навесная STRIGE 2400 производит сено образцового качества. Благодаря специальной конструкции, ножи подбрасывают скошенную массу вверх и назад по ходу движения режущего бруса. Таким образом, при скашивании высокоурожайных трав на повышенных скоростях перед ним не возникает заторов, и скашиваемая масса не режется дважды. В результате сено получается высокого качества, и сокращаются энергозатраты.

Помимо кормозаготовительной техники, на выставке были представлены машины для уборки технических культур. Универсальная безрядковая жатка для уборки подсолнечника SUN STREAM даёт надёжный срез при уборке. Позволяет убирать подсолнечник независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта. В селе Большая Черниговка в фермерском хозяйстве Алексея Кулешова жатка отработала один сезон: "Прежде всего я выбрал эту жатку, потому что она производится у нас в России. И в Самаре есть официальный дилер, с ним легко работать — проще вопросы решать: всё делается вовремя, высокая скорость выполнения заказов, в наличии всегда необходимый набор запасных частей. В прошлом году, как жатка отработала сезон, ко мне приехали другие фермеры оценить её работу. Осматривали вместе с механизаторами и пришли к выводу, что жатка SUN STREAM хорошая, выполнена с лучшими конструктивными особенностями. За прошлый сезон поломок вообще никаких не было и качество работы меня удовлетворяет. Корзиночки не оставляет, не выбрасывает, подсолнечник не обмолачивает". По словам фермера, в следующем сезоне он планирует приобрести в хозяйство ещё одну такую жатку.

Из года в год на выставку приезжают аграрии со всей области, а также из соседних регионов. Каждый раз о высокой востребованности техники Ростсельмаш свидетельствует большой наплыв посетителей — на стенде компании всегда очень людно. Все интересующиеся новинками сельхозтехники смогли не только увидеть технику своими глазами, потрогать ее руками, но и получить исчерпывающие консультации представителей дилерской компании. Это и сервисные специалисты, и сотрудники отдела послепродажного обслуживания, которые знают все о запчастях и ремонте. Региональный дилер, помимо заводских гарантий, предоставляет владельцам техники Ростсельмаш полный спектр послепродажного обслуживания. Мобильные сервисные бригады в случае поломки выезжают прямо в хозяйство и по принципу "скорой помощи" оперативно устраняют проблему. Таких бригад у компании сегодня полтора десятка в Самарской области, своей работой они покрывают всю территорию региона.

Новинкой для Самарской земли стал трактор Ростсельмаш 340 1000-й серии (340 л. с.), — это универсальная полноприводная машина, предназначенная для выполнения широкого спектра задач. Трактор RSM 2400 вызвал особый интерес посетителей выставки. Машину разместили на специальном постаменте, расположив шасси в разных плоскостях, при этом задние колеса подняли на полметра от земли. Таким образом можно было в подробностях рассмотреть возможности выворота шарнирного сочленения рамы. В своей работе этому труженику поля приходится преодолевать немало естественных препятствий. Без труда справляться с задачами позволяет мощное шарнирное сочленение рамы. Среди новых характеристик машины — усиленная гидравлика, которая дает возможность трактору легко работать с самыми тяжелыми орудиями для обработки почвы.

"Ротор-лизинг" осуществляет поставку сельскохозяйственной техники, оригинальных запасных частей, комплектующих и смазочных материалов, а также сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание, в том числе диагностику и капитальный ремонт двигателей, ремонт любых систем кондиционирования.

Люди выбирают технику Ростсельмаш, поскольку это лучшее соотношение цены и качества, высокие показатели надежности, производительности и экономичности, что для сельского хозяйства является основополагающим принципом. — пояснил представитель официального дилера.