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Страхование Финансы

ВСК застраховала более 2 тыс. человек по программе "Прививка без риска"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии сезонной вакцинации от гриппа в России ВСК предлагает страховую программу "Прививка без риска". Программа пользуется популярностью и помогает людям, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации. Уже более 2 тыс. человек успели воспользоваться этим страховым продуктом.

"Прививка без риска" распространяется на все виды вакцин, разрешенных и зарегистрированных в России, а также на все типы вакцинаций — обязательную и профилактическую. Срок страхования — один год.

Страховая сумма составляет до 100 тыс. рублей. Программой покрываются осложнения, возникшие в течение 45 дней после вакцинации. В случае возникновения осложнений состояния здоровья, имея страховой полис, застрахованный получит качественное лечение, которое поможет восстановить здоровье в кратчайшие сроки, без дополнительных затрат.

Программой могут воспользоваться как взрослые, так и дети на всей территории России. "Прививка без риска" предусматривает защиту от широкого перечня осложнений и включает в себя как скорую медицинскую помощь, так и лечение в стационаре.

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