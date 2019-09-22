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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске водитель Lada Priora снес пять припаркованных машин

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью с 21 на 22 сентября в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием шести машин.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель Lada Priora ехал по ул. Карбышева и врезался в пять припаркованных машин: BMW, Daewoo Nexia, Suzuki и две Kia.

В аварии пострадали два пассажира вазовской легковушки — мужчины 28 и 29 лет. Старшего из них госпитализировали.

Сам же водитель скрылся с места ДТП. Позже полицейские нашли его. Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

По факту случившегося ведется проверка.

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