В Новокуйбышевске водитель Lada Priora снес пять припаркованных машин

Ночью с 21 на 22 сентября в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием шести машин.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель Lada Priora ехал по ул. Карбышева и врезался в пять припаркованных машин: BMW, Daewoo Nexia, Suzuki и две Kia.

В аварии пострадали два пассажира вазовской легковушки — мужчины 28 и 29 лет. Старшего из них госпитализировали.

Сам же водитель скрылся с места ДТП. Позже полицейские нашли его. Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

По факту случившегося ведется проверка.